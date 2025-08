Incendio a bordo strada, salvato un gattino: rischiava di morire fra le fiamme

Il gattino salvato dai carabinieri e vigili del fuoco.

Paura alle porte di Roma nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 agosto 2025, dove è scoppiato un incendio di sterpaglie. A prendere fuoco la vegetazione che si trova a bordo strada lungo la complanare SS 2, all'altezza del chilometro 29+800 circa. Sul posto, non appena scattato l'allarme sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono stati questi ultimi ad accorgersi del cucciolo e a salvarlo prima che fosse avvolto dalle fiamme.

Il ritrovamento del micetto durante l'incendio

Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 agosto 2025, nel territorio di Campagnano di Roma, lungo la complanare SS 2 all'altezza km 29+800 dove è scoppiato un incendio a bordo strada. A contribuire a formare e diffondere le fiamme, oltre al vento che in queste ore sta soffiando sulla capitale e nelle zone vicine, anche la presenza di vegetazione, in parte secca, e sterpaglie.

L'intervento dei vigili del fuoco e il salvataggio del gattino

Non appena scattato l'allarme sono arrivati i vigili del fuoco che si sono messi subito al lavoro per arginare l'incendio, evitare che potesse propagarsi verso la strada e spegnere le fiamme. Oltre a loro sul luogo della segnalazione sono arrivati i carabinieri della locale Stazione, intervenuti proprio a supporto dei Vigili del Fuoco, anche per gestire il traffico e assicurarsi che le automobili restassero a distanza dalle fiamme, ai margini della carreggiata.

Una volta arrivati, però, sono stati proprio i carabinieri ad individuare un gattino nella zona colpita dal rogo. Il piccolo cucciolo, dal pelo grigio con striature bianche e nere, stava per essere avvolto dalle fiamme quando i militari si sono accorti di lui. Per prima cosa lo hanno allontanato dal luogo, ancora troppo pericoloso. Poi si sono occupati di metterlo in salvo. Intorno al cucciolo il terreno e le piante apparivano tutte bruciate, con ancora il fumo che si alzava dal terreno, come mostra la foto in basso. I carabinieri lo hanno salvato, trasportandolo lontano dal fuoco e mettendolo in sicurezza.