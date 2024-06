video suggerito

Scoperto il fratello al letto con sua figlia e lo scaraventa dalla finestra: “Non volevo ucciderlo” Il giudice ha convalidato l’arresto con la misura di custodia cautelare in carcere per il 40enne accusato di tentato omicidio, che ha scaraventato dalla finestra il fratello, trovato nel letto con sua figlia minorenne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

"Non volevo ucciderlo, non volevo buttarlo giù dal balcone, è stato un incidente". A parlare davanti al giudice è l'uomo che ha trovato il fratello trentacinquenne al letto con sua figlia minorenne e lo ha scaraventato dalla finestra. La vicenda è avvenuta a Calcata, centro della provincia di Viterbo. L'uomo, quarant'anni, arrestato per il reato di tentato omicidio e portato nel carcere di Regina Coeli, è comparso davanti al giudice, per l'udienza di convalida del fermo.

L'uomo si difende: "Non volevo uccidere mio fratello"

Come riporta Tuscia Web, l'imputato ha raccontato al giudice la sua versione dei fatti: "Ho visto mio fratello e mia figlia insieme mezzi nudi nel letto e mi sono infuriato – ha detto – Ho sentito odore di droga per sovrappiù. Ma non volevo uccidere il mio fratello. Non volevo buttarlo dal balcone, è stato un incidente. Non volevo ucciderlo, tanto che ho chiamato i soccorsi”. Il giudice al termine dell'udienza ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare in carcere.

Il 40enne ha trovato la figlia minorenne nel letto insieme al fratello

I fatti risalgono a sabato 25 maggio scorso. Era mattina quando l’uomo ha trovato il fratello trentacinquenne nel letto insieme a sua figlia minorenne. È andato in escandescenza e si è scagliato contro il fratello, picchiandolo e spintonandolo, fino a spingerlo fuori dal balcone. Il trentacinquenne è precipitato per diversi metri, fino a cadere rovinosamente a terra e ricevere anche un sacchetto addosso con dentro dei vermi. Soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, ha riportato fratture ad entrambe le gambe e una prognosi superiore a trenta giorni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio sul fratello e maltrattamenti nei confronti della figlia.