Scontro tra auto, moto e furgone sulla Prenestina: morto un uomo La vittima è il centauro, deceduto mentre viaggiava a bordo della sua Honda 400. L’incidente è avvenuto verso le 5.30 del mattino tra via Serenissima e via Prenestina.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo è morto questa mattina in un incidente avvenuto a Roma, tra via Prenestina e via Serenissima. La tragedia verso le 5.30, quando tre mezzi – per cause ancora da accertare – si sono scontrati tra loro. I veicoli coinvolti sono una Mercedes, un Ducato della Fiat e una moto Honda 400. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente delle due ruote.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale IV Gruppo Tiburtina. La strada è stata chiusa per consentire le indagini e la messa in sicurezza dell'area, con i veicoli che saranno sequestrati per fare luce sull'accaduto.

Per l'uomo alla guida della moto non c'è stato nulla da fare, le ferite erano molto gravi e non è sopravvissuto all'impatto con i due veicoli. È morto praticamente sul colpo, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non sono invece note le condizioni delle altre due persone coinvolte nell'incidente, ma sembra che non abbiano riportato lesioni gravi.

Saranno i rilievi dei vigili urbani a stabilire cos'è accaduto e accertare eventuali responsabilità. Non è escluso che si decida di aprire un fascicolo di indagine per omicidio stradale, al fine di compiere tutti gli esami necessari per chiarire la vicenda. Per quanto riguarda l'uomo, il magistrato potrebbe decidere di disporre l'autopsia e consegnare in seguito il corpo alla famiglia per i funerali, che saranno celebrati molto probabilmente tra qualche giorno.

Le linee del tram 5, 14 e 19 sono state inizialmente sospese. Il servizio è stato adesso riattivato, anche se si registrano forti rallentamenti e ritardi sulla tratta.