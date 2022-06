Scontro tra auto e un pulmino a Ostia: otto feriti, gravi quattro anziani Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto usare cesoie e divaricatore per estrarre i feriti dal pulmino.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina alle 9.30, in via Alberto Galli a Ostia. Per cause ancora da accertare, una macchina e un pulmino si sono scontrati all'altezza del civico 20. Dopo il tamponamento, il pulmino si è ribaltato su un lato, tra la paura dei passeggeri e degli automobilisti che hanno assistito alla scena. Sul posto, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco, che hanno dovuto usare cesoie e divaricatore per estrarre i feriti dalle vetture. Il bilancio è di otto persone ferite, di cui quattro anziani in modo grave. Quest'ultimi sono stati portati negli ospedali più vicini per essere presi immediatamente in carico dai medici.

Incidente tra auto e pulmino: indagini in corso

La dinamica dell'incidente non è al momento ancora chiara. La macchina e il pulmino stavano procedendo in via Alberto Galli quando sono venute in contatto tra loro. L'urto è stato così forte che il pulmino si è ribaltato, con le persone a bordo rimaste ferite a causa dell'impatto con il suolo. Subito sono accorsi i mezzi del 118, con i soccorritori che hanno preso in carico i feriti e li hanno portati immediatamente in ospedale per le cure del caso. Sarà la polizia locale adesso a determinare cos'è accaduto, dopo aver finito di effettuare i rilievi. I conducenti dei rispettivi mezzi saranno probabilmente sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami che si svolgono da prassi in caso di incidente, soprattutto se grave. Il traffico nella zona è fortemente rallentato e lo rimarrà fino alla completa rimozione dei mezzi dalla strada.