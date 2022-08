Scontro tra auto e scooter all’uscita del Grande Raccordo Anulare: morto un ragazzo di vent’anni Il 20enne si trovava in sella alla sua Honda Sh 300. L’automobilista è stato portato in ospedale per i test tossicologici e alcolemici.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È accaduto nelle prime ore dell'alba di questa mattina, mercoledì 24 agosto 2022: un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Il giovane, verso le 4 di questa mattina, si trovava in sella alla sua moto e stava percorrendo la via Prenestina quando è stato travolto da un'automobile, all'altezza dello svincolo con il Grande Raccordo Anulare. Il ventenne, dopo il violento impatto, è stato immediatamente soccorso, ma a causa delle gravi ferite riportate, per lui non c'è stato nulla da fare.

La dinamica dell'incidente

Non si conoscono ancora le dinamiche e le cause dell'incidente. Lo scontro ha coinvolto la moto Honda Sh 300 del giovane e un'automobile, una Opel Meriva, guidata da un uomo di 46 anni. Sul luogo dell'impatto, in breve tempo, oltre ai soccorsi, sono arrivate anche le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, con gli agenti del V Gruppo Prenestino che hanno provveduto a sequestrare i mezzi coinvolti nello scontro.

Il conducente dell'automobile è stato, invece, trasportato in ospedale, affinché fosse sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di routine: i risultati degli esami, però, non sono stati ancora resi noti.

Leggi anche Incidente mortale oggi sul Raccordo a Roma: traffico paralizzato fino alla Laurentina

Gli accertamenti e i rilievi dei vigili

Nel frattempo continuano gli accertamenti per stabilire con chiarezza quanto è accaduto: sulla zona, messa in sicurezza, continuano i rilievi da parte dei caschi bianchi che dovranno fare luce sul tragico incidente. A causa del sinistro,inoltre, a partire da questa mattina, si sono sviluppate lunghe code nella zona di via Prenestina come segnalato anche da Luceverde Lazio.