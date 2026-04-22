Il numero due della Guardia di Finanza Buratti: “Il Forte Prenestino esempio di inclusione sociale”

Evento musicale nel cortile del Forte Prenestino

"Esempio mirabile di spontaneismo". Così ha definito l'occupazione sociale del Forte Prenestino il numero due della Guardia di Finanza, il generale in seconda Bruno Buratti, a margine dell'inaugurazione di un altro dei 15 forti romani. Riapre infatti dopo dieci anni di restauro il Forte Aurelia, nei pressi dell'omonima strada consolare.

Ma il militare non ha nascosto la sua ammirazione per la gestione della struttura difensiva, oggi teatro di una delle occupazioni più longeve della Capitale e non solo: "È il primo Forte ad essere stato adibito ad usi sociali, pur non avendo una sua regolamentazione di fondo", ha commentato Buratti. "So che il Comune comunque ci sta ragionando, ma il Forte Prenestino è già un luogo, è l'unico Forte che da anni è dedicato all'inclusione".

"Il Forte Prenestino è l'esempio di come far vivere questi luoghi"

"Naturalmente lo troverete pieno di graffiti, di luci. È l'esempio di come evidentemente si avverte l'esigenza di far vivere e respirare questi luoghi, perché molti sono chiusi da un cancello, sono come un castello della bella addormentata, ma sono anche in discrete condizioni di conservazione".

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Il riferimento è a una delle occupazioni sociali più grandi e longeve d'Europa, che da quasi 40 anni (il quarantesimo cadrà il 1° maggio di quest'anno) mette in campo le più disparate attività formative, ricreative ma soprattutto inclusive: "Io penso che quello che sta facendo sia positivo e poi tutto ciò che può essere fatto per metterlo a sistema è benvenuto. Ho visto delle fotografie e si vede che è un ambiente vivo”, ha concluso Buratti.

Forte Aurelia rinasce dopo dieci anni

Per quanto riguarda Forte Aurelia, sono finiti i lavori di recupero e messa in sicurezza della struttura che dal 1958 ospita il centro logistico della Guardia di Finanza: cominciati nel 2016, con l'inaugurazione di oggi 22 aprile 2026 si conclude il restauro del bastione che porterà alla coesistenza tra gli uffici dei militari e le nuove aree aperte al pubblico. Come la Sala Ipogea e altri spazi espositivi.

Turisti e curiosi potranno così visitare uno dei 15 forti militari che compongono il campo trincerato di Roma, ma solo su prenotazione. Per bloccare il tour sarà necessario inviare una mail a prenotazione.forteaurelia@gdf.it, completa di nome, cognome, data di nascita dei visitatori, modello e targa dell'autovettura per accedere al parcheggio e il turno prescelto, quindi o 14.30 o 15.30.