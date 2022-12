Scontro frontale tra due tir sulla Monti Lepini: morti entrambi i conducenti Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118, che non hanno potuto fare nulla per i due uomini alla guida degli autoarticolati. La strada è stata chiusa.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina lungo la Monti Lepini nel territorio di Priverno, in provincia di Latina. Per cause ancora da accertare, due autoarticolati si sono scontrati frontalmente verso le 8 del mattino. Uno dei due mezzi ha sfondato il guardrail ed è finito fuori strada. Per i conducenti dei due veicoli non c'è stato nulla da fare, sono morti praticamente sul colpo. Sul posto i carabinieri di Terracina, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico veicolare, i rilievi sono in corso al fine di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Secondo le prime informazioni, i conducenti del due autoarticolati sono morti sul colpo. Immediati i soccorsi degli operatori del 118, giunti sul posto con l'ambulanza per tentare di salvare la vita ai due uomini. Per loro purtroppo non c'è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Per consentire la rimozione dei due mezzi pesanti, il traffico è stato deviato su due strade secondarie. Al momento non è noto quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

L'incidente che si è verificato questa mattina nel territorio di Latina è avvenuto qualche giorno dopo quello avvenuto a Fondi, dove un uomo di cinquantadue anni, Francesco Coniglio, ha perso la vita. L'uomo si trovava a bordo di una Mercedes con altre due persone quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Ford Focus guidata da un giovane consigliere di Forza Italia, rimasto ferito nell'impatto. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo subito dopo l'impatto devastante con l'altro veicolo.