Scontro fra auto e moto in viale Regina Margherita: scooterista 21enne soccorso in codice rosso Un’automobile e una moto si sono scontrate nel tardo pomeriggio di venerdì 24 marzo: in sella al motorino un 21enne trasportato d’urgenza in ospedale.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 24 marzo 2023, nella zona fra il quartiere Salario e il Tiburtino: una moto e un'automobile si sono scontrate mentre stavano procedendo lungo viale Regina Margherita, all'altezza di via Morgagni, a pochi passi dalla fermata della stazione della metropolitana di Policlinico e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio, verso le ore 18.30: non appena allertati sono arrivati sul posto i soccorsi. Insieme ai vigili urbani sono prontamente arrivati anche i soccorritori del 118 che hanno trasportato d'urgenza in ospedale il ragazzo che si trovava in sella allo scooter, in condizioni gravi.

L'impatto fra l'automobile e lo scooter

Non appena arrivata la segnalazione dell'incidente, sul luogo sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del vicino II Gruppo Sapienza che hanno immediatamente provveduto ad effettuare i rilievi del sinistro. I due veicoli, una macchina Fiat e uno scooter Sym, si sono scontrati lungo viale Regina Margherita, ma non si conosce ancora l'esatta dinamica del sinistro, né le cause che hanno portato allo scontro fra i due mezzi: la Polizia Locale sta ancora cercando di fare chiarezza a riguardo.

Leggi anche Incidente sulla via Salaria: in codice rosso una persona soccorsa con eliambulanza

Nell'impatto ad avere la peggio è stato il ragazzo di 21 anni che si trovava in sella allo scooter. Non appena arrivati sul posto, gli operatori del personale sanitario del 118 hanno immediatamente provveduto a trasportare d'urgenza in ospedale il ragazzo: il 21enne è stato portato al policlinico Umberto I, dove le sue condizioni sono state valutate con un codice rosso per dinamica.