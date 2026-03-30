È Marco Tramontozzi il 33enne morto in moto lungo una curva pericolosa vicino alla Stazione Tuscolana
Si chiamava Marco Tramontozzi l'uomo di trentatré anni morto in moto nell'incidente stradale lungo via Mestre vicino alla Stazione Tuscolana a Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 29 marzo. Marco era originario di San Donato Val di Comino in provincia di Frosinone, ha studiato all'Università La Sapienza di Roma e di professione faceva l'ingegnere.
I messaggi di cordoglio per Marco Tramontozzi
Tanti i messaggi d'addio per Marco Tramontozzi, tra i quali quello della sua collega Iolanda, che su Facebook pubblica una loro foto insieme al ristorante: "Avevamo iniziato a tracciare delle linee insieme, prosecuzione di un rapporto già fatto di certezze e presenze, anche se non quotidiane, ma capaci di lasciare un segno in ogni momento. Mai avrei pensato che quelle linee, così naturalmente convergenti verso il confronto e la ricerca della direzione giusta, potessero interrompersi troppo presto. E ora, a noi che rimaniamo qui, resta il grande compito di capire come ricomporle, quelle linee.
Come dare loro una forma diversa, una forma che abbia la forza di arrivare a chi resta, a chi continuerà a custodire il tuo sorriso genuino, come in questa foto che ci ritrae felici dopo una sfida, e il tuo modo unico di rendere semplice ogni cosa, professionale e non, anche quando semplice non lo era affatto. Io scrivo pensandoti. Pensando a tutti i consigli che ci siamo scambiati, alle nostre telefonate, ai messaggi, a quei casi disperati che sembravano non avere mai una soluzione. E pensando che non ti ho mai detto abbastanza quanto ti volessi bene. E che dirlo ora sembra quasi inutile. Svegliatevi e ditemi che è solo un brutto sogno!".
L'incidente lungo una curva pericolosa
Marco Tramontozzi era in sella alla sua moto Suzuki Burgman e stava percorrendo via Mestre, vicino alla stazione Tuscolana. Si è scontrato con un'auto Toyota Yaris all'altezza dell'incrocio con via Monselice. Sbalzato dalla sella nel violento impatto, è finito sull'asfalto ed è deceduto sul posto, purtroppo inutili i tentativi da parte del personale sanitario di rianimarlo.
Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del I Gruppo Prati, che hanno gestito la viabilità e svolto i rilievi scientifici, per ricostruire la dinamica. L'automobilista, un trentenne, è stato accompagnato all'ospedale San Giovanni Addolorata per essere sottoposto, come da prassi, ai test tossicologici e alcolemici. L'incidente mortale è avvenuto in un punto già segnalato dai cittadini per scarsa visibilità e traffico intenso, nei pressi della curva tra la via Monselice in direzione piazza Ragusa e l'inizio di via Mestre.