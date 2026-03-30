È Marco Tramontozzi il 33enne morto in moto lungo una curva pericolosa vicino alla Stazione Tuscolana

Era originario di San Donato Val di Comino e faceva l’ingegnere Marco Tramontozzi, il 33enne morto in moto nello scontro con un’auto lungo una curva pericolosa alla stazione Tuscolana a Roma.

Marco Tramontozzi

Si chiamava Marco Tramontozzi l'uomo di trentatré anni morto in moto nell'incidente stradale lungo via Mestre vicino alla Stazione Tuscolana a Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 29 marzo. Marco era originario di San Donato Val di Comino in provincia di Frosinone, ha studiato all'Università La Sapienza di Roma e di professione faceva l'ingegnere.

I messaggi di cordoglio per Marco Tramontozzi

Tanti i messaggi d'addio per Marco Tramontozzi, tra i quali quello della sua collega Iolanda, che su Facebook pubblica una loro foto insieme al ristorante: "Avevamo iniziato a tracciare delle linee insieme, prosecuzione di un rapporto già fatto di certezze e presenze, anche se non quotidiane, ma capaci di lasciare un segno in ogni momento. Mai avrei pensato che quelle linee, così naturalmente convergenti verso il confronto e la ricerca della direzione giusta, potessero interrompersi troppo presto. E ora, a noi che rimaniamo qui, resta il grande compito di capire come ricomporle, quelle linee.

Come dare loro una forma diversa, una forma che abbia la forza di arrivare a chi resta, a chi continuerà a custodire il tuo sorriso genuino, come in questa foto che ci ritrae felici dopo una sfida, e il tuo modo unico di rendere semplice ogni cosa, professionale e non, anche quando semplice non lo era affatto. Io scrivo pensandoti. Pensando a tutti i consigli che ci siamo scambiati, alle nostre telefonate, ai messaggi, a quei casi disperati che sembravano non avere mai una soluzione. E pensando che non ti ho mai detto abbastanza quanto ti volessi bene. E che dirlo ora sembra quasi inutile. Svegliatevi e ditemi che è solo un brutto sogno!".

L'incidente lungo una curva pericolosa

Marco Tramontozzi era in sella alla sua moto Suzuki Burgman e stava percorrendo via Mestre, vicino alla stazione Tuscolana. Si è scontrato con un'auto Toyota Yaris all'altezza dell'incrocio con via Monselice. Sbalzato dalla sella nel violento impatto, è finito sull'asfalto ed è deceduto sul posto, purtroppo inutili i tentativi da parte del personale sanitario di rianimarlo.

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del I Gruppo Prati, che hanno gestito la viabilità e svolto i rilievi scientifici, per ricostruire la dinamica. L'automobilista, un trentenne, è stato accompagnato all'ospedale San Giovanni Addolorata per essere sottoposto, come da prassi, ai test tossicologici e alcolemici. L'incidente mortale è avvenuto in un punto già segnalato dai cittadini per scarsa visibilità e traffico intenso, nei pressi della curva tra la via Monselice in direzione piazza Ragusa e l'inizio di via Mestre.