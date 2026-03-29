Auto si ribalta con dentro due ragazze: estratte dalle lamiere e soccorse in codice rosso

Sono gravi due ragazze rimaste coinvolte in un incidente questa mattina a Genazzano. L’auto a bordo della quale viaggiavano si è capovolta. Le hanno estratte dalle lamiere e trasportate in codice rosso.

Le operazioni dei vigili del fuoco sull’auto ribaltata

Due ragazze sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto lungo via di Valmontone nel Comune di Genazzano, in provincia di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo. L'auto a bordo della quale viaggiavano si è capovolta e sono rimaste intrappolate al suo interno. Tutte e due hanno avuto bisogno di cure mediche urgenti e sono state trasportate in ospedale con codice rosso.

Le due ragazze ferite nell'incidente a Genazzano estratte dalle lamiere

L’auto ribaltata

Erano poco prima delle ore 7,30 quando la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha ricevuto una chiamata d'emergenza per due ragazze rimaste coinvolte in un grave incidente. Sul posto è intervenuta la squadra di Palestrina 24/A. I pompieri hanno dato il via alle operazioni: hanno estratto le due giovani dall'abitacolo dell'auto servendosi di attrezzature specifiche, per poi consegnarle al personale sanitario. Hanno messo in sicurezza la macchina con degli appositi supporti. Per tutte e due le ragazze è stato necessario il trasporto in codice rosso. Presenti sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.