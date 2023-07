Scompare da Ceprano, trovato morto annegato nel fiume Liri a San Giovanni Incarico Non c’è stato nulla da fare per un 54enne che è stato trovato morto nel fiume Liri a San Giovanni Incarico. Era scomparso ieri sera.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

I famigliari ne avevano denunciato la scomparsa non vedendolo rientrare a casa e non riuscendo a mettersi in contatto con lui. Lo hanno trovato senza vita nel fiume Liri a distanza di alcune ore. La tragedia si è consumata nel Comune di San Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone, vittima è un uomo di cinquantaquattro anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. I drammatici fatti si sono verificati nelle scorse ore nel territorio del Frusinate. Secondo le informazioni apprese dell'uomo non si avevano più notizie da ieri sera, quando la sua famiglia ha provato a contattarlo, senza ricevere risposta. Così la denuncia di scomparsa ai carabinieri e sono scattate le ricerche.

Indagini sulle cause del decesso

Sulle sue tracce si sono messi i militari, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, la speranza era di ritrovarlo vivo, che stesse bene e si trovasse da qualche parte. Speranza che è andata in frantumi quando ne hanno ritrovato il corpo senza vita all'interno del fiume Liri. I pompieri lo hanno recuperato stamattina a San Giovanni Incarico in località Madonella. Inutile ogni tentativo di rianimarlo, era già morto. I carabinieri hanno svolto le prime verifiche sulla salma sul posto, non sono emersi a prima vista segni di violenza sul cadavere che possano far pensare a un'aggressione. Tra le ipotesi non si esclude che possa essere caduto accidentalmente nel fiume a seguito di un malore improvviso, che gli potrebbe aver provocato uno svenimento oppure che si sia suicidato. Le indagini sono in corso, sulla salma verrà svolta l'autopsia, per far luce sulle cause del decesso.