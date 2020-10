in foto: (La Presse)

Sciopero dei mezzi a Roma per venerdì 23 ottobre, giornata nella quale sono state annunciate manifestazioni in diverse città d'Italia, oltre che nella Capitale, anche a Milano, Napoli e Torino. A proclamarlo il sindacato Cub, la Confederazione Unitaria di Base. Ad incrociare le braccia per 24 ore saranno i lavoratori di bus, tram, metro e ferrovie urbane, che saranno a rischio. Si tratta di uno sciopero che coinvolge mezzi pubblici e privati, a cui aderiranno Atac e Cotral. La mobilitazione per "uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo per garantire un lavoro stabile e tutelato, aumentare salari, redditi, diritti e welfare" si legge in una nota diffusa dal sindacato in occasione dell'annuncio della decisione di scioperare. Si preannuncia, con l'anticipo di una settimana, un venerdì nero per i trasporto in città. La protesta, che coinvolge anche il settore del trasporto pubblico locale, si svolgerà dalle ore 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, nel rispetto delle fasce a garanzia degli utenti – informa Atac, precisando che – dallo sciopero sono esclusi i servizi di sicurezza delle metropolitane, gli ingegneri centrali, i capitecnici e i capi di movimento centrali".

Sciopero del 23 ottobre a Roma: possibili disagi sui treni Alta Velocità e sui voli

Come reso noto nelle scorse ore dal sindacato, la mobilitazione inizierà a partire dalla serata di giovedì 22 ottobre, alle ore 21, e si protrarrà fino alle ore 21 di venerdì. Possibili disagi in vista anche per i treni che percorrono le linee dell'Alta Velocità. Per quanto riguarda invece gli aeroporti, lo stop è previsto a partire dalla mezzanotte fino alle ore 24 del giorno seguente.