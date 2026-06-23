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Metro A a Roma interrotta tra Arco di Travertino e Termini per intervento tecnico: attivati bus sostitutivi

Intervento tecnico sulla metro A di Roma, servizio interrotto tra Arco di Travertino e Termini. Attivati i bus sostitutivi.
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A cura di Alessia Rabbai
Immagine di repertorio
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La metropolitana linea A di Roma è interrotta nel tratto compreso tra le fermate di Arco di Travertino e Termini. Il disservizio si è registrato nella mattinata di oggi, martedì 23 giugno. Atac informa infatti i viaggiatori che è in corso un intervento tecnico e che la circolazione tornerà regolare lungo l'intera tratta in entrambe le direzioni nel minor tempo possibile.

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