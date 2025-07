Schianto fra tre auto sulla Nomentana, una si ribalta: 80enne alla guida estratta dalla macchina

Schianto a Roma, lungo la via Nomentana, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 luglio 2025. Tre le auto coinvolte, una si è ribaltata. Paura per l’80enne alla guida.

La Fiat Panda ribaltata dopo l’incidente.

Paura a Roma nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 luglio 2025 quando, lungo la via Nomentana, si è verificato un brutto incidente. Coinvolte nel sinistro, all'altezza del civico 25 della grande arteria romana, tre automobili una delle quali si è ribaltata nell'impatto, come si vede nella foto di apertura. Paura per una donna di 80 anni circa che si trovava alla guida della Fiat Panda che si è ribaltata e che è rimasta intrappolata dentro.

Lo schianto sulla Nomentana: cosa è successo

Non è chiaro cosa sia accaduto e quali siano le cause dell'incidente lungo la via Nomentana avvenuto nel pomeriggio. Sul posto, non appena scattato l'allarme, la Sala Operativa ha inviato la Squadra dei Vigili del Fuoco 1/A delle sede Centrale di Via Genova.

L'impatto fra le tre auto è stato talmente violento che una delle tre, la Fiat Panda guidata dall'anziana, si è ribaltata ed è rimasta al centro della strada. I pompieri hanno raggiunto il luogo del sinistro verso le ore 15, circa e si sono messi subito al lavoro per liberare la donna di 80 anni, rimasta intrappolata dentro all'automobile.

Come sta l'ottantenne rimasta intrappolata in auto

Non appena scattato l'allarme, i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell'incidente e si sono precipitati verso la Fiat Panda rimasta in bilico, appoggiata alla strada soltanto con una fiancata, proprio quella al lato della conducente.

I pompieri si sono messi subito al lavoro per cercare di estrarre dall'automobile la donna, a rischio anche a causa dell'avanzata età. Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarla dall'automobile in poco tempo. Secondo quanto emerso, l'ottantenne fortunatamente si trova in buone condizioni nonostante il brutto incidente. Per ulteriori accertamenti, però, è stato necessario affidarla alle cure del personale sanitario: gli operatori del 118 hanno raggiunto il luogo dell'incidente quando è scattato l'allarme e hanno preso in cura l'ottantenne per ulteriori verifiche.