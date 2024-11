video suggerito

Schianto alle porte di Rieti: Angela muore a 31 anni dopi un giorno di agonia. Lascia bimba di 9 anni La giovane era rimasta coinvolta in un incidente alle porte di Rieti. La 31enne è morta dopo essere trasportata in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri – venerdì 15 novembre – lungo la strada Salto-Cicolana alle porte di Rieti. Qui si sono scontrate due auto. Nell'impatto, violentissimo, una giovane donna di trentuno anni è rimasta gravemente ferita. Soccorsa dal personale sanitario giunto sul posto, è stata trasportata prima all'ospedale De Lellis di Rieti, e da qui in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. Ricoverata nel nosocomio romano in gravissime condizioni, è deceduta oggi nonostante gli sforzi dei medici: troppo gravi le ferite riportate.

La vittima è la giovane mamma Angela Salusest

La 31enne si chiamava da quanto si apprende da un lancio dell'agenzia AGI Angela Salusest, era originaria di Cittaducale, sempre nel Reatino, e lascia una figlia di nove anni. La giovane viaggiava con un 33enne, anche lui rimasto ferito ma che non sarebbe da quanto si apprende in pericolo di vita. Anche la persona al volante dell'altra auto è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma fortunatamente anche in questo caso senza gravi conseguenze. Sul posto la Polizia Stradale che ha eseguito i rilievi del caso per stabilire eventuali responsabilità in quanto accaduto.

Roma: 21enne morta all'alba su via Tiburtina

La notizia del decesso della giovane madre al Gemelli, arriva una manciata di ore dopo la tragica morte della 21enne Francesca Mandarino, cheha perso la vita a Roma dopo che l'auto su cui viaggiava su via Tiburtina in compagnia di alcuni amici ha finito la sua corsa fuori strada dopo essersi scontrata con un'altra vettura. Per la ragazza, di origini calabresi nella capitale per ragioni di studio, non c'è stato purtroppo nulla da fare.