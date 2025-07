Scheletro umano trovato all’Aurelio, il teschio tra i cespugli: isolata l’area per i rilievi

Immagine di repertorio

Uno scheletro umano è stato trovato in zona La Monachina a Roma. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio, nel quadrante Ovest della Capitale. Presenti sul posto gli agenti del Commissariato Aurelio, che hanno svolto gli accertamenti di rito. L'area interessata è stata transennata e isolata. Le ossa e il terreno all'interno del quale sono state scoperte è stato posto sotto sequestro. Lo scheletro è stato trasferito al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, per le verifiche necessarie.

Ossa e terreno sequestrati

Secondo quanto ricostruito finora lo scheletro trovato all'Aurelio pare proprio che sia umano. Giaceva tra la vegetazione in un terreno che costeggia via della Monachina 50, il teschio era tra i cespugli. A segnalare la presenza di ossa intorno alle ore 17 sono stati degli operai, mentre erano impegnati in lavori di bonifica sul terreno. Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Aurelio e della Scientifica.

I poliziotti hanno svolto i rilievi scientifici necessari al caso poi le ossa sono state rimosse dal luogo del ritrovamento e trasferite nel reparto di Medicina legale dell'Istituto Policlinico Agostino Gemelli per gli esami. Sarà necessario stabilirne la datazione, cercare di risalire al sesso e all'età della persona deceduta. La Procura della Repubblica di Roma nel frattempo ha sequestrato sia le ossa che il terreno in cui sono state ritrovate per eventuali successivi accertamenti.

Indagini sullo scheletro trovato all'Aurelio

La Polizia indaga sul ritrovamento dello scheletro coordinata dalla Procura della Repubblica. Al momento non si sa nulla sulle ossa, le indagini sono a 360 gradi e non si esclude alcuna ipotesi. Fondamentali saranno gli esami, che permetteranno di ottenere informazioni utili sullo scheletro. Gli accertamenti riguarderanno anche le banche dati delle persone scomparse, anche se al momento non ci sono sospetti che si tratti di qualcuno in particolare. Ulteriori dettagli verranno presumibilmente resi noti nelle prossime settimane.