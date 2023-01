Scappa di casa dal compagno violento e cerca rifugio dai parenti: lui cerca di far esplodere casa L’uomo è stato arrestato e portato in carcere. La compagna era scappata di casa, lui ha minacciato di far esplodere la casa con tutti i parenti.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di trentotto anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cervaro insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Cassino con l'accusa di aver perseguitato la propria campagna. La donna era riuscita a scappare da casa e si era andata a nascondere dai parenti: questo non ha fermato il 38enne, che è andato a cercarla infuriato. Quando l'ha trovata, ha tentato di far esplodere l'abitazione in la donna aveva trovato rifugio con una bombola Gpl.

I fatti sono accaduti nelle scorse settimane a San Vittore del Lazio, l'uomo – un 38enne originario della Campania – è stato arrestato giovedì mattina e portato in carcere in attesa di essere ascoltato dai giudici del tribunale di Cassino.

La donna da tempo subiva i comportamenti del compagno, che le faceva violenza fisica e psicologica. Oltre a picchiarla, l'aveva condizionata mentalmente così tanto che lei aveva paura di fare qualsiasi cosa senza la sua approvazione. Non riusciva più a vivere serenamente la propria quotidianità e viveva costantemente nel terrore di attirare la sua ira. Fino a che un giorno ha deciso di dire basta e fuggire. Ha aspettato che il 38enne non fosse in casa ed è scappata, trovando rifugio da alcuni parenti, che l'hanno ospitata. L'incubo però, non era finito.

L'uomo l'ha trovata, ed è andato su tutte le furie, al punto da rubare una bombola contenente Gpl e tentare di farla esplodere, con tutte le conseguenze che ne sarebbero potute derivare. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che lo hanno immobilizzato e arrestato. Adesso si trova in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.