Sanremo, è romano l’autore che ha scritto più brani nella 72esima edizione del festival: chi è Nella serata di ieri, primo febbraio, è andato in onda il primo appuntamento con la 72esima edizione del festival di Sanremo. Oltre a 5 cantanti, anche l’autore che firma il maggior numero di brani in gara è romano: si chiama Alessandro La Cava e viene da Artena.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Instagram.

Nella serata di ieri, martedì primo febbraio, si è tenuto il debutto della 72esima edizione del festival di Sanremo, condotto, come nei due anni precedenti, da Amadeus. La prima metà dei cantanti in gara si è esibita nel corso di questo appuntamento, mentre la seconda calcherà il palco questa sera. Durante queste cinque serate saranno 25 le canzoni inedite che gareggiano alla kermesse dell'Ariston, 4 delle quali sono state scritte con il contributo di uno stesso autore: è romano, si chiama Alessandro La Cava ed ha 21 anni.

Dopo aver firmato un contratto come autore per la Universal Music, sul palco dell'Ariston è uno fra gli autori di 4 differenti brani in gara: Ti amo, non lo so dire di Noemi e Insuperabile di Rkomi, che abbiamo ascoltato nella prima serata e delle canzoni presentate nella seconda Farfalle di Sangiovanni e Virale di Matteo Romano, entrato di diritto nella sfida dei big dopo essere stato decretato fra i vincitori di Sanremo Giovani lo scorso dicembre.

Il giovanissimo autore, che proviene da Artena, un comune a sud est della città di Roma sulla valle del fiume sacco, è stato uno dei bambini finalisti della terza edizione di Io Canto condotto da Gerry Scotti nel 2011. Da allora ha continuato la sua carriera musicale scrivendo i testi di alcuni dei grandi successi degli ultimi anni, fra cui Malibu di Sangiovanni, la canzone record del 2021, la più venduta e la più ascoltata sulle piattaforme di Spotify e Apple Music.

I cinque cantanti romani in gara

Alessandro La Cava non è l'unico artista romano in gara nel corso di questa edizione del festival di Sanremo: cinque dei cantanti che si esibiscono sul palco dell'Ariston, infatti, arrivano proprio dalla capitale. Con Sei tu Fabrizio Moro e, come abbiamo visto, con Ti amo, non lo so dire Noemi, ad esempio, sono alla loro settima partecipazione al festival, mentre Achille Lauro, dopo le performance dello scorso anno, torna in gara per la terza volta con il brano Domenica. Esordio, invece, per Ditonellapiaga, che duetta con Donatella Rettore sulle note di Chimica e per Yuman che si presenta con Qui e ora.