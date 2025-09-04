Ruspa schiaccia un operaio, elitrasportato a Roma: terribile incidente sul lavoro ad Anagni

Tragico incidente sul lavoro ad Anagni dove un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito. Si trovava all'interno dell'azienda, quando la ruspa su cui si trovava si è ribaltata e lo ha schiacciato. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori. L'operaio, in condizioni molto critiche, è stato trasferito d'urgenza a Roma in eliambulanza dove, come appreso da Fanpage.it, resta ancora adesso in osservazione con un trauma toracico.

L'incidente questa mattina ad Anagni

Il terribile incidente, come anticipato, è avvenuto ad Anagni questa mattina, giovedì 4 settembre 2025. L'operaio si trovava a bordo di una specie di ruspa, una macchina per movimento terra che all'improvviso si è ribaltata e adagiati su un fianco. Il trentasettenne che si trovava a bordo è stato schiacciato e ha riportato gravi ferite valutate dai soccorritori con un codice rosso. A lanciare l'allarme i colleghi che si trovavano nella stessa azienda e hanno allertato le autorità.

L'arrivo dei soccorsi e il trasferimento in elisoccorso

Sul luogo dell'incidente sul lavoro, l'azienda ex Pavimental, impianto di produzione e recupero di materiali bituminosi inizialmente fornitore esclusivo di Autostrade, sono immediatamente arrivati i soccorsi. Sul luogo sono immediatamente arrivati i carabinieri del comando Stazione di Anagni ed i colleghi del servizio ispettivo e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che gli hanno prestato le prime cure. Una volta accorti dello stato di salute critico in cui si trovava l'operaio, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza.

L'elisoccorso è arrivato in brevissimo tempo e si è presto alzato in volo con l'operaio a bordo che è stato accolto all'ospedale romano San Camillo, dove medici e infermieri hanno valutato le ferite riportate con un codice rosso. Dopo ore dall'incidente, come appreso da Fanpage.it, resta in osservazione. Ha riportato un trauma toracico.