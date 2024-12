video suggerito

Rudy Cavazza scomparso da due settimane, l’appello delle figlie: “Sono rimaste solo le scarpe” Sono settimane di apprensione per i famigliari di Rudy “Manolo” Cavazza, un 54enne che abita a Roma, scomparso dalla provincia di Pescara lo scorso 7 dicembre. Le figlie: “Siamo preoccupate, aiutateci”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Rudy "Manolo" Cavazza

Rudy Cavazza, detto ‘Manolo', è scomparso da Spoltòre, in provincia di Pescara, sabato 7 dicembre scorso. Del cinquantaquattrenne non si hanno più notizie da circa due settimane. Non riuscendo a mettersi in contatto con lui e non vedendolo tornare a casa i famigliari ne hanno denunciato la scomparsa, rivolgendosi alle forze dell'ordine. I parenti hanno lanciato un appello attraverso la trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' condotta da Federica Sciarelli e in onda su Rai 3.

L'appello delle figlie di Rudy Cavazza

Rudy vive a Roma con la famiglia e come ricostruito dai suoi ultimi movimenti venerdì 6 dicembre è andato a trovare i cugini a Spoltòre, dove si è fermato a dormire. All'alba del sabato seguente si è allontanato e da quel momento la sua famiglia non ha più avuto notizie di lui. Da quanto si apprende non ha con sé il cellulare. "Aiutateci a ritrovare Manolo – è l'appello in diretta su Rai 3 delle figlie – Siamo molto preoccupate che gli sia accaduto qualcosa di brutto, di lui sono rimaste solo le scarpe". La speranza è che stia bene e che i propri cari possano riabbracciarlo presto.

L'identikit di Rudy Cavazza

Rudy ‘Manolo' Cavazza al momento della scomparsa aveva cinquantaquattro anni. È alto 1.70 metri, ha capelli e occhi castani. Come segni particolari di riconoscimento ha un tatuaggio sulla schiena con la scritta "Viviana". L'ultima volta è stato visto a Spoltore. Chiunque l'avesse visto o avesse informazioni su di lui è pregato di contattare il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure ‘Chi l'ha visto?' allo 068262/3453131987.