Rubano borse dalla boutique di Valentino a piazza di Spagna: furto nella notte a Roma

Furto nella notte fra giovedì e venerdì in piazza di Spagna a Roma, nella boutique di Valentino: rubate 30 borse. “Non ci voleva proprio”, ha detto un dipendente a Fanpage.it.

Il negozio di Valentino a Piazza Mignanelli.

Sono entrati dalla porta secondaria dell'edificio in piazza Mignanelli e si sono introdotti nella boutique di Valentino, portando via con sé 30 borse. Il furto è avvenuto stanotte, fra la giornata di giovedì 7 e venerdì 8 agosto, a pochi passi da piazza di Spagna, nel cuore di Roma, in uno dei negozi più iconici della maison. "Non ci voleva proprio", ha detto un dipendente a Fanpage.it.

Ladri in azione a piazza di Spagna: cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti questa notte, in piazza Mignanelli, quando due persone sono riuscite ad entrare forzando una porta secondaria del negozio. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri della vicina stazione di Lorenzo in Lucina e per i rilievi la settima sezione del nucleo investigativo di via In Selci.

Una volta sul posto i militari hanno iniziato a svolgere gli accertamenti di rito. Hanno acquisito le videocamere di sorveglianza: dai video registrati si vece che ad entrare nella boutique sono stati in due.

Il precedente lo scorso novembre, un dipendente: "Non ci voleva proprio"

Meno di un anno fa, lo scorso novembre, i ladri erano entrati nello stesso negozio senza rompere niente e portando via con loro borse per il valore di 140mila euro. Non appena appreso del furto, il responsabile aveva raggiunto la boutique. Mancavano quattro borse dalle mensole. "Vista la crisi che sta colpendo il settore della moda, anche nel tessile, questo colpo non ci voleva proprio", dice a Fanpage.it un dipendente della maison.

Tentato furto nella villa di Valentino sull'Appia

Esattamente un mese fa, lo scorso 8 luglio, è stato sventato un furto nella villa dello stilista Valentino Garavani. I ladri hanno fatto irruzione in casa in cerca di gioielli, ma la guardia giurata all'ingresso, accortasi delle loro presenza, ha sparato dei colpi di pistola ed è riuscita ad allontanarli. E i ladri sono scappati via senza riuscire a portare via alcun bottino.