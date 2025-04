Roma tra le città con più ondate di calore, la classifica sull’Indice del clima 2025

video suggerito

Ondate di calore con un aumento delle temperature fino a quarantadue gradi. È il quadro del clima registrato a Roma nel corso del 2024. Un dato che ha fatto posizionare la Capitale al quarantasettesimo posto nella classifica delle città italiane con il miglior clima stilata dal Sole 24 ore. A differenza dello scorso anno quando Roma si era posizionata al venticinquesimo posto, ora la Capitale cade a picco arrivando al quarantasettesimo, seguita subito dopo anche da Latina che si posiziona al numero quarantotto.

L'indice del clima 2025 pubblicato oggi, lunedì 28 aprile dal Sole 24 ore è stato redatto in collaborazione con un team di esperti meterologici di 3bmeteo. A vincere la classifica per il secondo anno di fila è Bari, ultima invece al centosettesimo posto la città di Caserta, in Campania. Ad essere presi in considerazione quindici indicatori climatici, tra cui temperatura, piogge e ondate di calore. È in quest'ultimo dato che la Capitale si attesta con i valori più alti.

Roma scende al 47esimo posto nella classifica sull'Indice del clima 2025

Ventidue posti persi rispetto alla classifica dello scorso anno dove Roma era tra le città con il clima più vivibile nella Capitale. Nell'indice del clima 2025, la città eterna si posiziona solo al quarantasettesimo posto, resta comunque uno dei grandi capoluoghi posizionati meglio. A far cadere a picco la Capitale è stato il parametro delle ondate di calore registrate durante l'anno. Analizzando solo questo dato, Roma si posizione al centesimo posto rispetto alle altre città. Nel corso del 2024 la Città Eterna ha raggiunto infatti fino ai quarantadue gradi per tre giorni consecutivi, attestandosi tra i capoluoghi con più siccità.

Anche dal punto di vista delle piogge però la situazione non migliora. La Capitale è tra le prime venticinque città in cui in meno tempo si è abbattuta più pioggia. Quindi piove meno, ma molto più intensamente. Un fenomeno che nel corso dell'anno ha causato non pochi disagi. Tra i trend positivi è invece il dato che riguarda la quantità di sole. Al tredicesimo posto, Roma è tra le città più soleggiate perdendo solo una posizione rispetto alle analisi dello scorso anno.

Dove si posizionano le altre province del Lazio: Rieti sale in classifica

I dati non migliorano per le altre città laziali. A seguire in classifica la Capitale c'è Latina al quarantottesimo posto. Anche il comune laziale perde molte posizioni rispetto allo scorso anno quando si era posizionata all'undicesimo posto, superando addirittura Roma. Anche per Latina i fattori che hanno influito di più nell'analisi sono stati le ondate di calore, la siccità e l'intensità delle piogge. Stabile come lo scorso anno la città di Viterbo che si posiziona al cinquantesimo posto. Il capoluogo delle Tuscia perde solo una posizione rispetto all'anno precedente, seguendo la Capitale tra le città con maggior prevalenza di sole.

Ad aumentare di posizione rispetto allo scorso anno è invece la città di Rieti, che nell'indice del 2025 si attesta al settantunesimo posto. In basso, ma meglio rispetto all'ultima analisi quando il comune era ottantatreesimo, ultima regione del Lazio per qualità del clima. Ad avere il primato quest'anno è invece Frosinone al numero ottantuno, dove il dato peggiore registrato è quello della circolazione dell'aria.