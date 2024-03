Quali sono le città nel Lazio con il clima migliore, la classifica 2024 e dove è posizionata Roma Com’è il clima a Roma e nel Lazio? Il Sole 24 Ore ha stilato una classifica sulla vivibilità del clima in base a parametri come sole, pioggia, calore e vento. Scopriamo in quale posizione di trovano Roma e le altre province della regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Getty Images

Tanto sole, non troppo caldo, non troppa pioggia e poca nebbia. È per questo che a Roma il clima è uno dei migliori. A dirlo, Il Sole 24 Ore nel suo report stilato appositamente per classificare i vari capoluoghi italiani (in totale sono 107 quelli analizzati) in base al clima più vivibile per cittadini, cittadine e, ovviamente, anche turisti e turiste. Al primo posto Bari, al centosettesimo Belluno.

Nella classifica stilata dalla nota testata che ha analizzato, in collaborazione con un team di esperti meterologici di 3bmeteo, vari indicatori di diversa natura per arrivare al punteggio finale di ogni comune, la capitale si trova nella posizione più alta rispetto alle altre province della regione Lazio. Dopo Roma, la più alta è Latina al trentottesimo posto, Viterbo al quarantanovesimo, Frosinone al sessantanovesimo e Rieti, all'ottantatreesimo.

Prese in considerazione, per stilare la classifica sull'Indice del clima, le giornate di sole, le temperature, con particolare attenzione a quelle più fredde, alle più calde e alle ondate di calore, a anche la presenza della brezza estiva, delle raffiche di vento e dei fenomeni estremi.

Roma al 25esimo posto nella classifica sull'Indice del clima 2024

Merito anche del Ponentino se il clima di Roma è così buono? Probabilmente sì. Fra i parametri presi in considerazione per la classifica, infatti, anche la presenza di brezza estiva, classifica in cui Roma si piazza al trentanovesimo posto. Va meglio, invece, per la presenza di sole, dove arriva alla dodicesima posizione. E, ancora, si trova al novantanovesimo posto per ondate di calore, cioè gli sforamenti all'anno per 3 giorni consecutivi di giornate oltre i 30 gradi centigradi. Un clima mite, che non vede eccessi neanche per quanto riguarda le giornate fredde: si trova al diciottesimo posto per temperatura percepita sotto ai 3 gradi centigradi.

Da sottolineare, però, che i dati presi in analisi riguardano l'intera provincia di Roma e non soltanto il centro di Roma dove, almeno in estate, le temperature percepite arrivano ad essere anche molto alte.

Dove si posizionano le altre province del Lazio: Rieti all'ultimo posto in classifica

Al terzo posto per i giorni freddi, al novantunesimo e al novantanovesimo per, rispettivamente, ondate di calore e indice di calore, la provincia più alta della regione dopo la capitale è quella di Latina, caratterizzata, anche in questo caso, da giornate soleggiate dove si trova, addirittura, in una posizione superiore rispetto alla capitale, all'undicesimo posto.

Al terzo posto, quarantanovesimo in tutta Italia, c'è Viterbo. Il capoluogo della Tuscia, stando a questa classifica, riesce ad entrare nella prima metà della classifica, soltanto con i parametri di sole, indice di calore e brezza estiva, dove si trova al trentesimo, trentasettesimo e quarantunesimo posto.

A Frosinone, alla sessantanovesima posizione, sembra tirare "una brutta aria": il capoluogo della Ciociaria si trova alla centoduesima posizione per brezza estiva, ma anche in questo caso non interrompe il trend del soleggiamento, per cui occupa la trentaduesima posizione.

Giorni più freddi, più nebbia, più piogge nei settori appenninici, a cui si aggiunge un soleggiamento da quarantacinquesimo posto che porta Rieti in ottantatreesima posizione nazionale, ultima nella regione Lazio.