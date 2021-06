Roma si candida presso il Bureau International des Expositions (Bie) per l'Expo 2030. E lo fa con una lettera al premier Mario Draghi da parte – e questa è una novità – di tutti i candidati sindaci della capitale. C'è pieno accordo tra Virginia Raggi, Roberto Gualtieri, Carlo Calenda ed Enrico Michetti a proporre Roma come sede dell'Esposizione universale del 2030, al fine di "attrarre investimenti, proporre al mondo grandi progetti di innovazione e rigenerazione urbana, rilanciare il lavoro e l'economia dell'intero Paese". "Abbiamo la possibilità di coniugare due eventi eccezionali come il Giubileo del 2025 e l'Expo 2030 – si legge nella lettera – Non possiamo perdere un'occasione irripetibile. E noi siamo pronti a lavorare insieme per coglierla. È necessario che le Istituzioni e le forze politiche, sociali e produttive del Paese siano unite per avanzare una candidatura solida, capace di presentare l'Italia e Roma come modelli per lo sviluppo futuro delle città e delle società contemporanee, in un'ottica di sostenibilità e inclusione".

Raggi: "Grande opportunità per il Paese intero"

L'incontro tra Virginia Raggi, Roberto Gualtieri, Carlo Calenda ed Enrico Michetti si è tenuto ieri nella sala Laudato Sì del Campidoglio."Abbiamo messo da parte le appartenenze politiche per perseguire un obiettivo comune. È una grandissima opportunità non solo per la città ma per il Paese intero – ha dichiarato la sindaca Raggi in conferenza stampa – Nel 2030 saranno trascorsi quindici anni dall'ultima volta che l'Italia ha ospitato l'Expo. L'idea è quella di agganciare tre grandi momenti di rilancio della nostra città, che partono dai fondi del Recovery Fund, al Giubileo del 2025 fino ad arrivare al 2030 per ospitare Expo". Il Campidoglio ha già organizzato una struttura di missione composta dal consigliere della sindaca ed ex diplomatico Giuseppe Scognamiglio, e dalla dirigente all'Urbanistica Gabriella Raggi.

Le dichiarazioni dei candidati sindaci

"È giusto l’impegno comune per una grande sfida: Expo 2030 può essere un’ottima opportunità per dare continuità ai fondi del Recovery. Sono disponibile a dare una mano per presentare una candidatura forte ma va fatta bene", ha dichiarato Roberto Gualtieri. Carlo Calenda: "Ho accolto con grande piacere l’idea di Virginia, siamo divisi come candidati, ma in campo tutti insieme per un grande progetto per rilanciare la città". "Ho fatto la seconda dose di vaccino, non mi reggevo in piedi, ma ci tenevo ad esserci. Roma è patria di grandi eventi, è stato un errore rinunciare alle Olimpiadi del 2024″, le parole di Enrico Michetti.