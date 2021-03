Continuavano a prendere i soldi caduti in strada, mentre un uomo di 64 anni giaceva esanime in terra. È accaduto ieri sulla Roma – Fiumicino, dove Marco Querini è morto dopo essere stato investito da una macchina guidata da una donna di 84 anni. Il 64enne era sceso dalla propria auto insieme ad altre persone perché aveva visto volare dall'auto che lo precedeva diverse banconote da 50 e 100 euro. Mentre prendeva il denaro, è stato però travolto da una Fiat 500 che non sarebbe riuscita a frenare in tempo per evitarlo. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi è morto poco dopo l'impatto a causa della gravità delle ferite riportate. Una scena drammatica, che però sta assumendo tinte sempre più fosche: secondo la testimonianza di alcune persone che hanno provato ad aiutare l'automobilista, mentre quest'ultimo era riverso sull'asfalto c'era chi intorno continuava a raccogliere banconote. E sempre ieri, un uomo si è presentato consegnando spontaneamente 360 euro e raccontando dello sciacallaggio intorno al 64enne esanime.

Si ferma a raccogliere soldi sulla Roma-Fiumicino, investito

Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, anche gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri, che stanno indagando sull'incidente. In un primo momento si era pensato che i soldi fossero volati via dalla macchina dalla vittima, ma poco dopo è emerso che erano caduti da un altro veicolo. Querini si sarebbe fermato insieme ad altre persone per prenderli, venendo poi travolto dalla macchina guidata dalla donna. Di chi fosse quel denaro, non è ancora noto: sembra che un motociclista si sia presentato alle forze dell'ordine dicendo che le banconote gli erano volate dal marsupio. Una versione, che adesso dovrà essere confermata dagli inquirenti. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona mostrano l'uomo fermarsi a raccogliere le banconote ed essere travolto qualche secondo dopo dalla macchina guidata dall'84enne, che si è subito fermata a prestare soccorso, insieme ad altre persone che hanno tentato di aiutare Querini. Intorno, anche altri che però – invece di aiutare – hanno preso il denaro che ancora stava per terra.