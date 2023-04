Roma-Feyenoord, tifosi giallorossi con mazze e martelli in auto: identificati, finiscono in questura Continuano i controlli in vista della partita Roma-Feyenoord di stasera. La polizia ha trovato una ventina di tifosi giallorossi in un pub del centro. Nell’auto di uno di loro c’erano mazze, bastoni e martelli.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra la foto delle mazze, dei bastoni e dei due martelli rinvenuti nell’automobile, a sinistra l’intervento della polizia di ieri sera al Colosseo.

Si trovavano in un pub di via Andrea Doria quando, sottoposti ai controlli del personale delle volanti e degli agenti della Digos, sono stati trovati in possesso di mazze, bastoni e martelli conservati all'interno del veicolo di uno di loro. Questo è quanto accaduto nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 20 aprile 2023, ad un gruppo composto da una ventina di tifosi giallorossi che sono stati prontamente identificati e trasferiti in questura.

Quello effettuato dalla polizia è soltanto uno dei tanti controlli che, già dalla giornata di ieri, caratterizza la città di Roma. C'è massima allerta nella capitale per la partita di stasera, l'incontro di Europa League fra Roma e Feyenoord. Il rapporto fra le due tifoserie è noto e momenti di tensione si sono registrati già la scorsa notte quando un gruppo composto da circa 200 tifosi giallorossi si è dato appuntamento sotto al Colosseo, per poi spostarsi alla ricerca degli ultras olandesi che si trovavano nei pub vicini. Per evitare che potesse succedere il peggio, sono intervenuti gli agenti della polizia.

Poco distante, nel rione Monti, la caccia ai tifosi olandesi si è conclusa con un pestaggio da parte di tre persone ai danni di una quarta. Il tifoso del Feyenoord è stata picchiato fino a finire riverso sull'asfalto, ma neppure allora gli aggressori si sono fermati e hanno continuato a prenderlo a calci.