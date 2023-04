Roma – Feyenoord, ultras giallorossi danno la caccia agli olandesi: in un video un pestaggio Continuano le tensioni nella capitale in attesa della partita fra Roma e Feyenoord. Alcuni tifosi romanisti hanno cercato di trovare gli ultras olandesi nella città: un video mostra il pestaggio di uno di loro da parte di tre giallorossi.

A cura di Beatrice Tominic

Continua la tensione a Roma dove questa sera, giovedì 20 aprile 2023, si sfideranno per la partita di Europa League la Roma e il Feyenoord. Per l'occasione i tifosi olandesi sono arrivati a Roma nei giorni scorsi (dopo aver fatto tappa a Napoli). Ricordati per la violenza con cui, nel 2015, hanno distrutto la fontana della Barcaccia, a Roma è allerta massima: si temono scontri fra le due tifoserie.

I primi contrasti sono partiti già ieri sera, mercoledì 20 aprile, quando un gruppo di tifosi della Roma ha aperto una vera e propria caccia nei confronti degli ultras olandesi. Nel rione Monti, dopo aver intercettato uno dei tifosi olandesi, come si vede dall'immagine in apertura, un gruppo si è avvicinato e lo ha accerchiato, per picchiarlo. Il giovane, finito a terra, è stato preso a calci da tre persone che lo hanno pestato fino a lasciarlo sull'asfalto.

Notte di tensione a Roma: come la capitale si prepara a Roma-Feyenoord

Gli ultras del Feyenoord sono arrivati a Roma nei giorni scorsi, nonostante la trasferta vietata e la vendita dei biglietti della partita non autorizzata a chi risiede in Olanda. Non appena messo piede nella capitale alcuni di loro si sono distinti pubblicando sui loro canali social immagini della fontana della Barcaccia: "L'ultima volta avevi un aspetto migliore", hanno scritto. Si tratta di un chiaro riferimento a quanto avvenuto nel 2015 quando le frange ultrà più violente hanno distrutto la fontana storica e messo a ferro e fuoco il centro di Roma.

Per evitare che si possa ripetere una situazione del genere, è previsto il dispiegamento, già dai giorni scorsi, di 1500 agenti delle forze dell'ordine in tutto il centro di Roma, con particolare attenzione alla zona della stazione Termini e Castro Pretorio (dove si stima alloggeranno molti dei tifosi olandesi); Campo de' Fiori, noto per i pub frequentati da tifosi e tutta la zona del Tridente fino a piazza del Popolo. Qui, come accaduto in altre piazze, come piazza di Trevi, Trinità dei Monti e piazza di Spagna, sono già state predisposte le transenne, pronte per evitare chiusure. Transenne di protezione sono state posizionate anche intorno alle fontane storiche della capitale.

Non manca sorveglianza speciale all'interno dei territori del Foro Italico, dove si disputerà la partita e dove c'è la possibilità di ritrovarsi maggiori scontri fra i tifosi.

La polizia identifica i tifosi olandesi e li invita a tornare nei loro alberghi

Il lavoro dei poliziotti è iniziato già nelle ore scorse. Nel rione Monti, ad esempio, all'interno di un pub sono stati intercettati quasi una trentina di tifosi olandesi. Gli agenti di polizia, dopo averli notati, si sono avvicinati e li hanno invitati a tornare nei loro alberghi o nelle abitazioni in cui stanno alloggiando a Roma. Alcuni di loro hanno manifestato la volontà di rientrare, ma prima sono stati identificati dagli agenti. Nel frattempo un'altra decina di tifosi è stata intercettata proprio in uno dei pub di Campo de' Fiori.