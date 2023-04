Roma capitale della conoscenza: ogni anno si iscrivono negli atenei romani più di 160mila studenti Più della metà degli studenti che studiano nella regione Lazio frequentano gli atenei della capitale: Fanpage.it continua il ciclo di incontri con i rettori delle università pubbliche di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Ogni anno accoglie migliaia di studenti da tutta Italia e dal resto del mondo: Roma, oltre ad essere uno dei più grandi centri storici e culturali, è una città universitaria che ospita al suo interno numerosi atenei, tre dei quali pubblici. È una città animata da giovani, studenti fuorisede e non, che ogni giorno scelgono di vivere e studiare nell'Urbe.

Secondo i dati dell'anno accademico 2021-2022, sono più di 307mila le persone che studiano negli atenei della regione Lazio, la maggior parte delle quali ha scelto la capitale per concludere i propri studi. Ogni ateneo, però, nonostante abbia a cuore il futuro dei propri iscritti e prospettive comuni si differenzia dall'altro per offerta formativa e progetti.

L'Università di Roma La Sapienza, fondata nel 1303, è la più antica della città e si presente come il cuore pulsante del sapere e, da tempo, raccoglie primati nelle classifiche di settore più importanti del globo; l'Università degli Studi di Roma Tre, che quest'anno compie i primi trenta anni, si è sempre distinta per l'impegno di riqualificazione del territorio circostante, così come l'ateneo di Tor Vergata, che si appresta ad ospitare i prossimi grandi eventi ospitati nella capitale.

Fanpage.it incontra i rettori degli atenei di Roma

Dopo l'intervista a Giovanni Lo Storto, Direttore Generale della Luiss, proseguono gli appuntamenti di Fanpage.it con i vertici delle università della capitale. Mentre il secondo semestre sta per giungere al termine, rettrice e rettori ci hanno spiegato quali saranno le novità per il prossimo anno accademico, la nuova offerta formativa e i progetti futuri in cui le università sono impegnate, oltre ai consigli per le e gli studenti che già sono iscritti e per coloro che si vogliono immatricolare.

Abbiamo intervistato la rettrice Antonella Polimeni dell'Università La Sapienza, attualmente unica donna al vertice di un ateneo romano. Ci ha accolto nel suo studio il rettore Massimiliano Fiorucci dell'ateneo di Roma Tre, eletto da meno di un anno alla guida dell'ateneo che, proprio in questo 2023, celebra i suoi trenta anni dalla fondazione. Conclude, infine, il ciclo di incontri il rettore Nathan Levialdi Ghiron, alla guida dell'Università degli Studi di Tor Vergata da pochi mesi, quando ha raccolto il testimone dell'attuale ministro della Salute, Orazio Schillaci.