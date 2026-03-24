A Roma c’è una zona dove un bilocale costa 80mila euro: è San Vittorino il quartiere meno caro della capitale

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Il mercato immobiliare a Roma cresce, aumentano le compravendite e aumentano i prezzi. Complice di questa inflazione del mattone è anche la diminuzione delle case in vendita a un ritmo dell'8,2% l'anno. Nel corso del tempo si è abbassata tanto l'accessibilità delle proprietà disponibili, per cui anche per una famiglia con due redditi oggi è difficile trovare il proprio nido. Ma nella Capitale esistono ancora degli angoli in cui è possibile senza spendere grandi cifre. Ecco quali sono le zone dove i prezzi sono più bassi.

I migliori affari fuori dal Raccordo e nell'Agro

C'è poco da fare, per spendere il meno possibile bisogna allontanarsi dal centro e anche dal Grande Raccordo Anulare. Il territorio di Roma Capitale è immenso, lambisce il mare, arriva quasi al lago di Bracciano e si intreccia con quello dei comuni dei Castelli e dell'Agro Romano. È in queste zone che bisogna guardare per trovare case grandi a prezzi piccoli. Secondo quanto raccolto dal portale Immobiliare.it, su cui sono presenti centinaia di migliaia di annunci per tutta l'urbe, è San Vittorino il quartiere dove il costo medio al metro quadro è più basso: 1.006 euro. Certo, definire ‘quartiere' questo antico borgo agricolo all'estremo est di Roma Capitale è un po' una forzatura. Ma resta il fatto che qui una villetta unifamiliare da trecento metri quadri e un grande giardino può costarvi poco più di 250mila euro.

Prezzi convenienti a Roma est

Man mano che ci si avvicina al Raccordo, lungo l'autostrada A24, i prezzi salgono ma restano molto accessibili. In zone come Lunghezza, Carcolle, Castelverde, i prezzi al metro quadro vanno dai 1500 ai 2mila euro. Quotazioni molto simili si trovano anche in un altro quadrante dove è possibile trovare villette, ampi giardini e tanto parcheggio, ma avendo anche la comunità della metropolitana. A Finocchio, Borghesiana, Bolognetta, Rocca Cencia, dove arrivano le ultime fermate della linea C, i prezzi medi sono fra i 1700 e i 2100 euro al metro quadro. Le stesse cifre le troviamo in zone vicine ma più urbanizzate come Tor Bella Monaca e Torre Angela, ma anche a Case Rosse, quartiere esclusivamente residenziale su via Tiburtina con unifamiliari e palazzine a 1848 euro/mq di media.

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Da Santa Palomba a Monte Milgiore i prezzi più bassi a sud

Altri quartieri a buon mercato sono quelle dell'Agro Romano, all'estremo sud del territorio comunale. Qui il prezzo più basso si registra a Santa Palomba. In questo triangolo di Roma incastrato fra i comuni di Albano Laziale e Pomezia siamo a 1475 euro al metro quadro di media, ma i numerosi centri della logistica, la discarica di Roncigliano e la prossima costruzione del termovalorizzatore, non lo rendono un quartiere molto appetibile. Il prezzo sale leggermente in zona Santa Fumia, dove gli annunci di villette si mischiano a quelli per terreni agricoli. Siamo in piena campagna, invece, a Solfarata/Monte Migliore, dove il costo medio è di 1823 euro/mq.

A Cesano la tranquillità a buon mercato

Una situazione e un prezzario simile a quella di San Vittorino la troviamo anche in un altro borgo agricolo che è stato inglobato nel comune di Roma. Siamo all'estremo nord, a Cesano. Qui l'offerta è varia, ma il prezzo medio (in calo negli ultimi anni) è di 1448 euro/mq. C'è anche un vantaggio non di poco conto in quest'area: la stazione della linea Roma-Capranica-Viterbo. Costi poco superiori li troviamo tra Osteria Nuova, Tagliatella e Santa Maria di Galeria, dove la media è di 1516 euro/mq. Sempre a nord di Roma troviamo quotazioni inferiori ai 2mila euro al metro quadro nei complessi su via Flaminia oltre Prima Porta. Fra Pietra Petrusa e Procoio su Immobiliare.it si registrano prezzi fra i 1800 e i 2000 euro.

Tutte queste soluzioni non sono chiaramente molto adatte per chi è abituato a vivere il centro o ad avere molti servizi sotto casa. Ma se vi piace l'aria aperta, tanto spazio e la tranquillità, qui potrete trovare la casa ideale spendendo poco e, soprattutto, senza muovervi dal comune di Roma.