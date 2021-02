in foto: Immagine di repertorio

Una ragazza di diciassette anni sarebbe stata stuprata da un gruppo di coetanei che credeva fossero suoi amici, durante una festa nella notte di Capodanno alla quale hanno partecipato una ventina di adolescenti, di età compresa tra i diciassette e i vent'anni. Una serata organizzata illegalmente, date le restrizioni che impedivano eventi con assembramenti anche all'interno di abitazioni private, per il contenimento dei contagi da Covid e il coprifuoco alle ore 22. Invece nella periferia a nord di Roma alcuni amici hanno programmato una serata per trascorrere insieme la notte di San Silvestro, culminata con la presunta violenza sessuale. Sul caso la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo, dopo la denuncia presentata dai genitori della vittima ai carabinieri di Roma La Storta. Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione di quattro ragazzi, poco più che maggiorenni.

I fatti risalgono alla notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorso e sono avvenuti all'interno di un'abitazione al di fuori del Grande Raccordo Anulare di Roma, di proprietà dei genitori di uno dei ragazzi, dove la comitiva aveva deciso che si sarebbe svolta la festa illegale. Come riporta Il Messaggero, per molti di loro era il primo Capodanno fuori, senza genitori né parenti, c'era alcol e musica. La diciassettenne si è trovata da sola all'interno della stanza con tre o quattro ragazzi appena maggiorenni, ma non ricorda nello specifico cosa sia successo perché aveva bevuto. Tuttavia il giorno dopo al suo risveglio si è accorta di essere stata violentata e da più persone. Al suo rientro a casa la giovane, profondamente scossa, ha raccontato i suoi sospetti alla madre, così i genitori si sono rivolti alle forze dell'ordine. I militari, che indagano sulla vicenda coordinati dalla Procura, hanno ascoltato le testimonianze dei ragazzi presenti durante la serata, per capire se qualcuno abbia visto qualcosa e per risalire ai presunti responsabili, che sono stati individuati ed ora sono finiti nella lente d'ingrandimento del pubblico ministero.