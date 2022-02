Rocco Di Nota muore in un incidente su via Casilina: era diventato papà da pochi mesi L’uomo 41 anni, di professione foto reporter era residente a Roccasecca (Frosinone). La sua tragica sorte segue quella del fratello Mirko, morto anche lui in un incidente in moto alcuni anni fa.

A cura di Redazione Roma

Un drammatico incidente è avvenuto su via Casilina nel tratto compreso tra i comuni di Piedimonte San Germano ed Aquino, in provincia di Frosinone. Nell'impatto – avvenuto poco prima delle 12.00 di oggi sabato 19 febbraio – tra un furgone e una moto ha perso la vita il centauaro Rocco Di Nota. L'uomo, quarantuno anni residente a Roccasecca, è morto sul colpo nel violentissimo impatto: inutili purtroppo i soccorsi del personale del 118 giunto sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito, anche se in maniera lieve, anche il conducente a bordo del furgone.

Aperta un'indagine sulla dinamica dell'incidente mortale

Ancora da chiarire le cause dell'incidente mortale. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano, che hanno eseguito i rilievi del caso dopo aver garantito che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza. Il tratto di strada interessato è stato chiuso per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni e al ripristino della sicurezza sul piano stradale. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia da parte del magistrato di turno che, come da prassi, ha aperto un fascicolo.

Rocco Di Nota era diventato papà da pochi mesi

L'uomo stava viaggiando con alcuni amici quando è rimasto vittima dell'incidente. Di mestiere foto reporter, il 41enne era da pochi mesi diventato padre. Un destino tragico il suo, che segue a quello del fratello Mirko deceduto anche lui in incidente d'auto nel 2003. Sotto choc tutta la comunità locale che si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Rocco Di Nota.