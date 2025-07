video suggerito

Rocca affonda nella classifica 2025 dei governatori, è ultimo nel gradimento del Governance poll Nella classifica dei presidenti di Regione, stilata dal Sole 24 Ore, il governatore del Lazio, Francesco Rocca, è ultimo. Attaccano le opposizioni con una nota congiunta: “Un tracollo, da lui false promesse”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

Il presidente del Lazio, Francesco Rocca

Francesco Rocca è ultimo, in coabitazione con il molisano Francesco Roberti, nella classifica 2025 del gradimento dei governatori italiani. Come ogni anno, il Sole 24 Ore ha pubblicato il Governance poll, un sondaggio che prende in esame il consenso di tutti i presidenti di Regione. Al primo posto c'è Massimiliano Fedriga, 66,5 per cento, e all'ultimo, come anticipato, c'è Francesco Rocca, che continua a scendere nel gradimento: si attesta infatti al 44 per cento, -3,5% per cento rispetto allo scorso anno e -10 per cento nel confronto con il risultato di due anni fa.

Nella classifica dei sindaci, Roberto Gualtieri ottiene un risultato leggermente migliore: è 89esimo su 97 capoluoghi presi in esame, ma guadagna il 2 per cento rispetto allo scorso anno.

Rocca ha perso il 9,89% dei consensi in due anni

Rocca è quarto tra i governatori che hanno perso più consensi dal giorno dell'elezione: in testa a questa particolare classifica c'è Francesco Roberti, presidente del Molise, che ha perso addirittura il 18 per cento rispetto al giorno dell'elezione. Seguono Vincenzo De Luca (il campano ha perso il 15 per cento) e Luca Zaia (il governatore del Veneto ha perso oltre il 10 per cento). Rocca ha invece perso il 9,89 per cento dei consensi rispetto al giorno della sua elezione, quando aveva ottenuto il 53,89 per cento.

L'opposizione attacca: per Rocca un tracollo

Critiche dall'opposizione, che firma una nota congiunta e firmata dai capogruppo in Consiglio regionale, Mario Ciarla (Pd), Marietta Tidei (Iv), Adriano Zuccalà (M5s), Alessio D'Amato (Azione), Claudio Marotta (Verdi e Sinistra) e Alessandra Zeppieri (Polo progressista). "Siamo ormai al giro di boa del governo regionale e il presidente Rocca porta finalmente a casa un grande risultato: è ultimo", l'attacco delle opposizioni.

"Un risultato che non stupisce considerando l'operato della giunta in questi due anni e mezzo. Durante la campagna elettorale il presidente ha fatto promesse di qualsiasi tipo promettendo un cambio di passo che non è mai arrivato. Dai trasporti ai servizi, passando per le politiche di sviluppo economico e culturali, nessun risultato tangibile è stato raggiunto. Nel frattempo il caro vita continua ad attanagliare le famiglie, le quali devono anche far fronte al taglio di servizi essenziali. Ma è sulla sanità soprattutto che il presidente ha tradito le sue promesse: pronto soccorso affollati, liste d'attesa infinite e la mancanza di medici di base, sono ormai questione endemiche che attanagliano il territorio regionale. I numeri del tracollo nel consenso sono lì a testimoniarlo. Le opposizioni continueranno a battersi in ogni sede istituzionale. Il Lazio merita di meglio", si legge nel comunicato.

Classifica dei governatori, la maggioranza: "Zingaretti fece peggio"

Secondo Fratelli d'Italia, il calo di Rocca è fisiologico poiché è in "politica da due anni e mezzo". La sua popolarità, quindi, non può essere allo stesso livello di governatori più ‘navigati' di lui. "Ricordiamo, tuttavia, che il 44% è una percentuale più che sufficiente per rivincere le elezioni, come dimostra del resto il precedente di Zingaretti che fu rieletto nel 2018, dopo il primo mandato, con meno del 33%".

"E se andiamo ad analizzare le classifiche Governance poll degli anni passati, senza andare troppo indietro nel tempo, scopriamo che nel 2022, ovvero l'ultimo anno di governo del centrosinistra, il gradimento di Zingaretti era appena al 37% dopo due mandati e nonostante la rilevanza nazionale guadagnata come segretario del Pd. Francamente non abbiamo l'ossessione dei sondaggi, nemmeno quando sono favorevoli al presidente Rocca e l'opposizione volutamente li ignora, preferiamo i dati economici che premiano costantemente il lavoro della nostra amministrazione. Saranno infine i risultati delle urne, quando arriveranno, a decretare la qualità del lavoro svolto".