Rissa sul lungomare di Ostia finisce a coltellate: 6 feriti, 2 sono gravi Sul posto i carabinieri. Sono almeno sei le persone coinvolte nella rissa. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e le ragioni che hanno innescato la violenza.

A cura di Redazione Roma

Un grave episodio di violenza è avvenuto la notte scorsa a Ostia. Qui, sul lungomare di Roma, due gruppi si sono affrontati a calci, pugni e coltellate. Sono minimo sei le persone coinvolte, quelle finite in ospedale con ferite da armi da taglio e da corpi contundenti. Due dei feriti sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale Grassi di Ostia e al Sant'Eugenio di Roma: ricoverati in codice rosso per le ferite riportate, non sono in pericolo di vita.

Si tratta di un 19enne di origine libiche e di un 27enne sudamericano, il primo è stato soccorso con una profonda ferita da arma da taglio, il secondo operato per le lesioni procurategli da un colpo ricevuto alla schiena (forse con una spranga). Gli altri quattro giovani uomini, tutti di origine sudamericana, coinvolti sono stati medicati dal 118 dopo essere stati rintracciati dalle forze dell'ordine. Le loro ferite erano di lieve entità.

Il personale dei carabinieri della Compagnia di Ostia è arrivato sul posto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni al numero unico per l'emergenze 112, dai residenti di via Giuliano Sangallo, allarmati dalle urla. Ora non è chiara ancora la dinamica della rissa e la sua origine, la posizione dei feriti è al momento al vaglio e sono stati sottoposti a fermo cautelare per essere ascoltati.

Questa notte un altro episodio di sangue è avvenuto invece a Roma, a San Basilio. Qui due uomini di cinquant'anni sono stati lasciati da una macchina che poi si è allontanata, davanti all'ospedale Sandro Pertini, entrambi con feriti d'arma da fuoco alle gambe. I due uomini, entrambi pregiudicati, si sospetta siano rimasti vittima di un agguato legato al traffico di stupefacenti nel quartiere alla periferia Nord-Est della capitale.