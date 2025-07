Risolto il mistero del coccodrillo a Ladispoli: “È un giocattolo, abbiamo anche un dinosauro”

Giallo risolto. Continuiamo a non sapere come faccia il coccodrillo. Ma ciò che sappiamo sicuramente è che a Ladispoli non ne esistono. Dopo giorni di ricerche da parte delle forze dell'ordine, allertate dal sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, il mistero è stato risolto, con buona pace di tutta la popolazione che, con le tante segnalazioni, era entrata nella psicosi da rettile.

"Il coccodrillo è di mio figlio, ma è un giocattolo – ha spiegato una mamma che ha riconosciuto il gioco dalle foto – Non lo portiamo quasi mai a casa, lo lasciamo fuori per far giocare gli altri bambini. Abbiamo anche un dinosauro grande".

La donna ha spiegato alle forze dell'ordine di aver posizionato il coccodrillo nel parco giochi vicino al fiume Sanguinara, posizione che ha fatto scattare ancora di più l'allarme fra la popolazione visto che il rettile è solito immergersi nei corsi d'acqua.

"Qualcuno, in questi giorni, lo ha deliberatamente posizionato nel fiume, generando il caos che ne è scaturito – ha spiegato il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando – Un comportamento sconsiderato che perseguiremo con una denuncia contro ignoti per procurato allarme".

La notizia arriva dopo le doverose verifiche: non c'è alcun rettile nel fiume. "Nonostante fosse una circostanza improbabile, le autorità competenti hanno svolto tutti gli accertamenti necessari per escludere qualsiasi rischio potenziale per la cittadinanza – continuano ancora – Possiamo finalmente chiudere questa vicenda, rassicurando tutti che non ci sono rischi e che si è trattato solamente di uno scherzo di pessimo gusto".

La psicosi era scoppiata dopo i primi avvistamenti e le segnalazioni, di buontemponi o di persone facilmente suscettibili, non spetta a noi definirli, erano arrivate sempre più numerose. L'ipotesi che potesse trattarsi di un animale vero è stata presa in considerazione anche dalla stessa Città di Ladispoli. "In base alle fotografie e alle testimonianze raccolte potrebbe trattarsi di un piccolo esemplare di caimano, tra i 50 e 70 cm", dicevano nei giorni scorsi, non escludendo l'ipotesi dello scherzo di pessimo gusto.

E così, alla fine, una donna ha spiegato l'accaduto, precisando a TgCom24 che, fra i giocattoli, il figlio ha anche un dinosauro. E un dubbio resta aperto: chissà cosa sarebbe accaduto se fosse stato avvistato un T-Rex.