Rinaldo D’Ortenzio scomparso dalla Prenestina, l’appello: “Ha bisogno d’aiuto, ritroviamolo” Sono ore di apprensione per i famigliari di Rinaldo D’Ortenzio, il 72enne è scomparso dalla Prenestina domenica scorsa. L’appello dei famigliari: “Ha bisogno d’aiuto, ritroviamolo”.

A cura di Alessia Rabbai

Rinaldo D’Ortenzio

Rinaldo D'Ortenzio è scomparso dalla zona Prenestina a Roma. Del settantaduenne non si hanno più notizie da domenica 19 febbraio scorso, sono giorni di apprensione per i famigliari che lo stanno cercando e ne hanno denunciato la scomparsa, con la speranza che torni presto a casa. Secondo quanto ricostruito negli ultimi momenti in cui è stato visto si è allontanato a piedi dalla sua abitazione e non vi ha fatto più ritorno. Subito dopo la segnalazione alle forze dell'ordine sono partite le ricerche. A segnalarne la scomparsa è stata anche Penelope Odv, che sostiene i famigliari e gli amici delle persone scomparse, spiegando che ritrovarlo è urgente perché "Rinaldo ha bisogno di aiuto". Sui social network ha diffuso le sue foto e l'identikit con un appello rivolto agli utenti, per chi l'avesse visto, di segnalarlo alle forze dell'ordine.

L'identikit di Rinaldo D'Ortenzio

Rinaldo D'Ortenzio ha settantadue anni e si è allontanato dalla zona Prenestina a Roma. È alto 1,64 metri, di corporatura magra, persa 60 chili. Ha capelli lunghi bianchi e occhi castani. L'ultima volta in cui è stato visto indossava un giaccone grigio scuro con cappuccio. Da quanto si apprende non ha segni particolari che possano aiutare l'identificazione. Quando si è allontanato non aveva con sé documenti né cellulare. Tra le zone da attenzionare oltre alla Prenestina c'è Largo Preneste, Villa Gordiani, ma anche le stazioni delle metropolitane e delle stazioni ferroviarie in quanto potrebbe essersi spostato e trovarsi anche altrove. Chiunque l'avesse visto o avesse notato una persona che corrisponde alla sua descrizione è pregato di segnalarlo alle forze dell'ordine o di chiamare il numero sempre attivo di Pronto Penelope al numero 3396514799 (anche su Whast App).