Riaperto il laghetto caraibico di San Benedetto a Subiaco: come prenotare Lo specchio d’acqua caraibica alle pendici del monastero a poche decine di chilometri da Roma era stato interdetto ai visitatori in via precauzionale ad inizio mese, a causa del distaccamento di alcuni massi. Il laghetto di San Benedetto a Subiaco ha riaperto ed è di nuovo visitabile tramite prenotazione, il biglietto costa 1,50 euro.

A cura di Alessia Rabbai

Il laghetto di San Benedetto a Subiaco è stato riaperto e si può di nuovo visitare l'area naturalistica. Lo specchio d'acqua caraibica alle pendici dell'omonimo monastero a poche decine di chilometri da Roma era stato interdetto ai visitatori in via precauzionale ad inizio agosto, a causa del distaccamento di alcuni massi. Una chiusura che fortutamente è durata solo qualche giorno, una volta messo in sicurezza con gli interventi necessari a scongiurare incidenti, il luogo incantato soprannominato i ‘Caraibi di Roma' è tornato in breve tempo ad essere fruibile a tutti il 12 agosto. Il laghetto di San Benedetto è una meta molto amata dai romani, gettonata per le gite fuori porta, a poco più di un'ora dalla città. Una piccola cascata creata dal fiume Aniene rende il tutto suggestivo, a fare da cornice la rigogliosa vegetazione. Raggiungendolo d'estate ci si può rinfrescare facendo un tuffo nella sua acqua cristallina, mentre nelle altre stagioni lo si può ammirare durante una passeggiata rigenerante nella natura.

Come visitare il laghetto di San Benedetto a Subiaco

Per visitare il laghetto di San Benedetto a Subiaco serve la prenotazione, causa Covid. Gli ingressi sono infatti regolati, come stabilito dal Comune, per evitare assembramenti nell'area verde, per l'emergenza sanitaria. È possibile prenotarsi online compilando un modulo. Una volta inseriti i propri dati si riceverà una email di conferma al proprio indirizzo di posta elettronica, che sarà necessario presentare in biglietteria al momento dell'ingresso al costo di 1.50 euro. È possibile anche prenotare delle attività da svolgere con amici e famigliari, come trekking tra le cascate, benessere in natura e river trekking. Si consiglia per una visita più tranquilla di scegliere giorni infrasettimanali, per il proprio confort di indossare scarpe da trekking o da ginnastica.