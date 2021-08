Chiude il laghetto “caraibico” di San Benedetto a Subiaco: pericolo caduta di massi Dopo il distacco di alcuni massi è stato chiuso in via precauzionale il percorso che porta al laghetto di San Benedetto a Subiaco. Lo specchio di acqua gelida e cristallina lungo l’Aniene è una meta turistica di grande successo, ma per ora chi aveva in programma una visita dovrà rimandare la passeggiata per motivi di sicurezza.

A cura di Redazione Roma

Chiude il laghetto di San Benedetto a Subiaco. L'oasi naturale ai piedi del monastero benedettino è diventata in questi anni una meta di grande richiamo per passeggiate rigeneranti in mezzo alla natura e per un tuffo nelle acque gelide del laghetto ad appena un'ora da Roma. La decisione di chiudere al pubblico l'area è arrivata ieri, dopo il distacco di grossi massi dalla parete rocciosa che sovrasta lo specchio d'acqua limpida al termine di un intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto per le verifiche del caso.

Chiuso il laghetto di San Benedetto per evitare gravi incidenti

Così i tecnici del Comune di Subiaco hanno firmato un'ordinanza per la chiusura del "Percorso pedonale Laghetti di San Benedetto". Il divieto sarà in vigore fino a nuovo ordine, ovvero almeno fino al termine delle verifiche geologiche ed eventuali interventi di messa in sicurezza. Il provvedimento è stato preso viene precisato "al fine di tutelare l’incolumità degli escursionisti".

Una meta ambita per gite ed escursioni

Il laghetto di San Benedetto lungo l'Aniene è uno dei punti di maggiore interesse turistico dell'area di Subiaco, all'interno del Parco regionale dei Monti Simbruini. Diventato meta di tantissimi escursionisti, soprattutto nei week end grazie anche alla vicinanza con la capitale, il comune di Subiaco ha fissato un biglietto d'ingresso all'area con servizi garantiti da una società