Renato Zero, quattro concerti al Circo Massimo: “Premiata la mia romanità, mi faccio gladiatore” Renato Zero si esibirà al Circo Massimo il il 23, 24, 25 e 30 settembre. Quest’ultima data è anche il giorno del suo compleanno.

A cura di Natascia Grbic

Renato Zero in concerto al Circo Massimo. Questo l'annuncio del cantante romano il 6 aprile in Campidoglio, in occasione della presentazione del suo nuovo disco ‘Atto di fede'. Le date previste sono quattro, il 23, 24, 25 e 30 settembre. La data con cui chiuderà i concerti al Circo Massimo è nientemeno che quella del suo compleanno. "Il Circo Massimo premia la mia romanità, mi faccio gladiatore per conquistare ancora una volta l'applauso", le parole di Renato Zero. E ha poi aggiunto: "Ci sono stati giorni in cui mi sono sentito straniero nella mia città, per questa politica invadente. Perché non spostiamo il governo a Torino? Anche perdendo il titolo di capitale d'Italia. Che ce frega, Roma è già capitale del mondo. Liberiamo la città e riconsegniamola ai romani. A Roma manca la voce dei romani".

Renato Zero in concerto a Roma dopo due anni di stop

Erano due anni che, causa pandemia, Renato Zero non calcava i palchi italiani. "Per me è stato meno doloroso che per altri colleghi, perché ho la capacità di andare a domicilio. I miei sorci io li vado a cercare: al Tuscolo, a Monteverde, nei quartieri di Roma. Posseggo la facoltà di poter essere ovunque: non ho il dono dell'ubiquità ma ci sto lavorando. Mi piacerebbe essere lo zingaro che molti di voi conoscono. Ho curiosità di incontrarvi al mercato, no no le foto, portatemi nel cuore". Il nuovo album di Renato Zero uscirà l'8 aprile: all'interno vi sono 37 tracce, tra cui 19 brani inediti e riflessioni scritte e recitate da altri personaggi e amici del cantautore romano. "C'eravamo dimenticati di Dio da parecchio tempo – ha dichiarato Renato Zero presentando il suo album – non lo abbiamo più frequentato e non ci siamo più fatti frequentare da lui. Abbiamo lasciato che l'indifferenza, l'apatia e la stanchezza individuale ci impedisse di raggiungerlo. Questa umiltà di dirci cattolici o cristiani è sparita dalla circolazione".