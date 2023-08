Rebibbia, servivano ai detenuti caffè fatto con i fondi e latte annacquato: aperta un’indagine Ma anche latte allungato con l’acqua e carni di qualità scadente: dopo le segnalazioni dei detenuti, scattata l’indagine nei confronti della ditta che gestisce la ristorazione del carcere.

A cura di Beatrice Tominic

Latte annacquato e caffè fatto con i fondi servito ai detenuti. Ma anche carne di qualità scadente. Dopo le segnalazioni arrivate da diversi detenuti all'ex garante Gabriella Stramaccioni, sono state aperte le indagini: contestato il reato di frode in pubbliche forniture nei confronti di due dei responsabili della ditta Ventura, la società di ristorazione nei quattro istituti che compongono il complesso di Rebibbia, cioè il nuovo Complesso, la Casa di Reclusione, la Casa Circondariale Femminile e l'Istituto a Custodia Attenuata III Casa.

L'avvio delle indagini

Come anticipato, a far scattare le indagini è stata la denuncia della ex garante dei detenuti Gabriella Stramaccioni, non riconfermata nel ruolo, dopo aver raccolto alcune segnalazioni e criticità. A questa denuncia, come riporta la Repubblica, si aggiunge anche un esposto da un'altra società, esclusa dalla gara d'appalto vinta dalla Ventura.

Le analisi sul cibo in laboratorio

La conferma è arrivata dai laboratori dopo che, lo scorso gennaio, gli agenti del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza avevano campionato il cibo durante un blitz all'interno del carcere di Rebibbia. È stato durante le analisi che si è scoperto della scarsa qualità degli alimenti, non a norma con quanto previsto da quanto richiesto nella gara di appalto.

Secondo quanto dichiarato da Stramaccioni, oltre agli alimenti di scarsa qualità, sarebbero state riscontrate anomalie anche sul sopravvitto, cioè il cibo che i detenuti acquistano a loro spese venduto, però, a prezzi fuori mercato. Non conforme neanche il fatto che la stessa ditta si occupasse sia del vitto che del sopravvitto. Nel frattempo le indagini continuano.