Rapinatori armati entrano nell’abitazione, anziani feriti a coltellate: hanno reagito al furto Vittime del furto una coppia di 90 e 85 anni, che in quel momento erano in casa insieme a un conoscente. Sul caso indaga la Polizia.

A cura di Natascia Grbic

Tre anziani sono stati feriti ieri sera nella loro abitazione di Guidonia Montecelio, vicino Roma, durante un tentativo di rapina. Si tratta di una coppia di coniugi di 90 e 85 anni e un loro conoscente: ad avere la peggio sono stati i due uomini, che hanno tentato di reagire al furto, scagliandosi contro i ladri e rifiutandosi di aprile la cassaforte. Sono stati feriti con un coltello, fortunatamente sembra in modo non grave, e hanno messo in fuga i rapinatori, fuggiti senza portare via nulla. Illesa la donna, di 85 anni. Il 90enne e il conoscente sono stati portati in ospedale a Tivoli, le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione, anche se lo spavento per quanto accaduto è stato ovviamente molto.

Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Tivoli. Giunti sul posto hanno analizzato la scena e cercato elementi che potessero aiutare a ricostruire quando accaduto. Dalle prime informazioni emerse, il gruppo di ladri entrato nell'abitazione aveva il volto coperto, e non è stato possibile quindi ricostruirne le fattezze, almeno per il momento. Da capire se abbiano scelto l'abitazione casualmente, o se sapessero esattamente dove andare dato che hanno chiesto alle persone presenti di aprire la cassaforti. Non è escluso che nei giorni scorsi qualcuno abbia effettuato sopralluoghi per controllare gli ingressi dell'abitazione e valutare il momento migliore per agire. Molto probabilmente non avevano considerato la resistenza degli anziani, pensando che avrebbero avuto gioco facile data l'età delle vittime designate. I ladri sono ancora in fuga, e per il momento non sono stati rintracciati.