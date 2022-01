Rapina sei negozi armato di taglierino: 32enne tradito dai tatuaggi È stato tradito dai tatuaggi un trentaduenne, sospettato di aver compiuto sei rapine all’interno di esercizi commerciali tra Quarticcolo e Casal Bruciato a Roma.

Avrebbe messo a segno sei rapine aggravate in supermercati, farmacie, negozi per la casa e un ufficio postale tra Quarticciolo e Casal Bruciato a Roma. Gli agenti della Polizia di Stato ieri pomeriggio hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un trentaduenne romano, P.D., con numerosi precedenti per rapina, gravemente indiziato. I fatti risalgono nell'arco temporale compreso tra i mesi di giugno e luglio dello scorso anno.



Rapinatore tradito dai tatuaggi

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma sono scattate a seguito di diverse denunce arrivate in Commissariato per diverse rapine. Il modus operandi era sempre lo stesso e confrontare i vari episodi attraverso le immagini riprese dalle telecamere di viedeosorveglianza degli esercizi commerciali ha permesso di legarli tutti tra loro e risalire al presunto responsabile, che è finito in manette. A condurre gli investigatori a lui sono state anche le descrizioni fornite da alcuni testimoni, che hanno ricostruito alcune sue particolarità come i nuomerosi tatuaggi su braccia e gambe e, in particolare, delle scritte tatuate sulle falangi della mano sinistra. I testimoni hanno definito il rapinatore come una persona particolarmente magra, armata di taglierino.

Trovato il taglierino usato durante le rapine

In due rapine, messe a segno in via delle Palme alla fine dello scorso luglio, il rapinatore ha scelto come obiettivi per i colpi un ufficio postale e una farmacia non molto distante. Ci sarebbero alcune riprese che lo immortalerebbero a volto scoperto. I poliziotti lo hanno raggiunto all'interno della sua abitazione e l'hanno perquisita. Al suo interno hanno trovato gravi indizi nei suoi confronti, tra i quali alcuni vestiti usati durante le rapine ed un taglierino giallo, che ha puntato contro i dipendenti per minacciarli di consegnargli l'incasso.