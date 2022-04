Rapina gioielleria in via Veneto portando via Rolex e 40mila euro: 19enne riconosciuto dai tatuaggi Il ragazzo è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Roma. Aveva preso un appuntamento in gioielleria, ma appena arrivato ha tirato fuori la pistola.

A cura di Natascia Grbic

Furto in gioielleria (Immagine di repertorio della Polizia di Stato)

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla sezione ‘Reati contro il patrimonio' della Squadra mobile perché accusato di aver rubato sei orologi tra Rolex, Omega e Bulgari da una nota gioielleria di via Veneto a Roma, oltre a 40mila euro in contanti. Il ragazzo è stato riconosciuto in particolare dai tatuaggi sulle mani, che ne hanno permesso l'identificazione. Il colpo messo a segno nella gioielleria risale a settembre dello scorso anno: dalle prime informazioni sembra che la refurtiva non sia stata recuperata, forse perché già venduta dal giovane.

Era il mese di settembre 2021: il ragazzo ha preso appuntamento in una gioielleria di via Veneto spiegando che voleva vedere alcuni orologi per valutarne l'acquisto. Si è così recato nel negozio con il volto parzialmente travisato da cappellino e mascherina, in modo da evitare di farsi riconoscere. Non appena entrato nella gioielleria, il 19enne ha tirato fuori una pistola semiautomatica e ha minacciato il titolare del negozio, intimandogli di dargli gli oggetti di maggior valore. E così ha portato via sei orologi costosissimi tra Rolex, Omega e Bulgari, oltre a 40mila euro in contanti. Dopodiché è fuggito a piedi e ha fatto perdere le sue tracce.

Le indagini non sono state semplici e sono durate a lungo. Gli agenti della Squadra mobile hanno analizzato i filmati dei sistemi di sorveglianza e i dati emersi dai tabulati di traffico telefonico, oltre a effettuare intercettazioni per rintracciare l'autore della rapina. Il Gabinetto interregionale della Polizia scientifica si è occupato di procedere all'individuazione fotografica e alla comparazione fisiognomica, analizzando le caratteristiche cromatiche della pelle e i vari tatuaggi del rapinatore, in particolare quelli sulle falangi delle mani. Il 19enne è stato così identificato e arrestato per la rapina alla gioielleria.