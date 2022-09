Ragazzo accoltellato alla stazione Termini per il cellulare: caccia all’aggressore L’aggressore è scappato dopo aver accoltellato il ragazzo. Indagano i carabinieri, mentre il ferito è stato portato in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Foto d’archivio.

Un ragazzo di ventotto anni è stato accoltellato ieri sera tra via Manin e via Giolitti, nei pressi della stazione Termini di Roma. Il giovane è stato colpito verso le 20 con un coltello alla scapola destra da una persona che gli ha rubato il cellulare ed è poi fuggita, sparendo nelle strade intorno la stazione.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Roma piazza Dante. Stanno ascoltando alcuni testimoni che si trovavano in zona in quel momento e che potrebbero dare informazioni utili a ricostruire l'accaduto ma soprattutto a identificare l'aggressore, che rischia un'accusa pesantissima per aver accoltellato il ragazzo.

Chi ha accoltellato il ragazzo, infatti, è riuscito a darsi alla fuga e a non farsi prendere. I militari stanno visionando anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La speranza è che i filmati possano fare luce su quanto è successo e dare una svolta alle indagini, in modo da dare un volto alla persona che ha aggredito il 28enne.

I carabinieri hanno ascoltato un passante che ha assistito alla scena. Il testimone li ha informati del fatto che al 28enne era stato portato via al cellulare e ha fornito alcune indicazioni sull'aggressore.

La vittima è stata presa in carico dagli operatori sanitari del 118 e portata in ospedale, dove al momento è sotto osservazione da parte dei medici. Secondo le prime informazioni riportate da Il Corriere della Sera, il 28enne era ubriaco e in forte stato confusionale e sul momento non è riuscito a parlare con i carabinieri. Le ferite riportate dal ragazzo sono serie, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.