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Ragazza incinta aggredita da dieci donne sulla Metro A di Roma: dietro l’attacco una faida tra borseggiatrici

Aggredita sulla metro A tra Repubblica e Barberini, una 24enne incinta, sospetta borseggiatrice, è stata picchiata da un gruppo di donne. L’aggressione sembra essere legata a una rivalità nel racket.
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A cura di Francesco Esposito
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Foto da Facebook Scuola di botte
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Una donna incinta all’ottavo mese presa a calci e pugni in metro, davanti a decine di passeggeri. È successo nella serata di domenica 12 aprile, intorno alle 19.45, sulla linea A della metropolitana di Roma, tra le fermate Repubblica e Barberini. La vittima è una 24enne di origine bosniaca, soccorsa poco dopo e trasportata al policlinico Umberto I da cui si è, però, allontanata prima dell'ecografia.

L'aggressione da parte di dieci donne

Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata accerchiata da un gruppo di almeno dieci donne e aggredita con estrema violenza. Dopo essere stata spinta a terra, è stata colpita ripetutamente al volto, alla schiena e anche all’addome, nonostante la gravidanza avanzata. La scena si è consumata sotto gli occhi di numerosi turisti e pendolari, rimasti sotto choc.

L’episodio, stando agli elementi raccolti, potrebbe essere legato al giro dei borseggi in metropolitana. La 24enne, anche lei ritenuta vicina a quell’ambiente, sarebbe stata presa di mira perché operava da sola, fuori da gruppi organizzati. Un dettaglio che fa ipotizzare un vero e proprio regolamento di conti interno.

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L'episodio legato al giro dei borseggi in metropolitana

Dopo l’aggressione, la donna è riuscita a raggiungere la stazione Termini, dove ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per identificare le responsabili del pestaggio. La giovane è stata portata al Policlinico Umberto I. Qui è stata identificata e medicata e dai primi accertamenti il feto non avrebbe riportato conseguenze, ma la donna si è allontanata dall’ospedale prima di completare gli esami strumentali.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare il gruppo coinvolto. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di dinamiche interne al racket dei borseggi, con il rischio che l’episodio possa generare ulteriori tensioni o ritorsioni fra i tunnel della metropolitana nei prossimi giorni.

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