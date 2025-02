Ragazza cade mentre pulisce una vetrata di un bed&breakfast a Roma: è grave

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Incidente in un bed & breakfast a Roma. Stando a quanto si apprende, in via Filippo Turati 33, zona Termini, una ragazza di 19 anni è caduta da un'altezza di circa sette metri mentre puliva una vetrata.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane erra regolarmente assunta. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso presso il policlinico Umberto I. Non sarebbe in pericolo di vita. Sarebbe caduta all'interno di una chiostrina della palazzina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante.

"Una giovane lavoratrice di 19 anni si trova ricoverata in codice rosso. Mentre stava pulendo le finestre di un b&b del centro di Roma è caduta per quasi 7 metri.Un gravissimo incidente sul lavoro che fortunatamente non è finito in tragedia su cui chiediamo di fare la massima chiarezza ma siamo stanchi di dover sperare nella fortuna. Ognuno deve fare la sua parte per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro", ha commentato l'episodio Natale Di Cola, segretario Cgil Roma e Lazio.