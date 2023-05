Race for the cure 2023 a Roma: percorso, strade chiuse e divieti per la maratona domenica 7 maggio Torna come ogni anno l’appuntamento con la maratona per la lotta contro i tumori al seno di Komen, la Race for the Cure. Scopriamo il percorso della maratona, i divieti di sosta e le linee bus deviate domenica 7 maggio 2023 dalle 10 alle 14.

A cura di Beatrice Tominic

Nuovo appuntamento con la maratona firmata Komen Italia Race for the Cure a sostegno della lotta contro i tumori al seno. Il villaggio rosa, dedicato a sport, salute e benessere, allestito con gazebo al Circo Massimo, è presente da qualche giorno, ma la maratona si terrà domenica 7 maggio 2023, a partire dalle 10 fino alle ore 14.

Si tratta della ventiquattresima edizione della rassegna sportiva: oltre alla tradizionale passeggiata di 2 km e alla corsa di 5 Km aperta a tutte e tutti, quest'anno è previsto anche un percorso di 8 chilometri riservato gli atleti. Scopriamo il percorso della rassegna sportiva, i divieti di sosta disposti per l'occasione, già a partire da venerdì 5 maggio, le limitazioni e le deviazioni delle linee bus.

Maratona Race for the Cure a Roma 2023: percorso e vie coinvolte

La manifestazione sportiva si snoda su numerose vie del centro, con partenza in via Luigi Petroselli all'altezza dell'incrocio con via dei Cerchi e arrivo in via di San Gregorio per tutte e tre le opzioni di attività sportiva che sarà scelta (gara competitiva, corsa non competitiva e passeggiata). Come riporta il sito di Roma Mobilità, percorso della gara competitiva di 8 chilometri interessa, in particolare:

via dei Cerchi e piazza Bocca della Verità,

via Petroselli,

via del Teatro Marcello,

piazza Venezia,

via del Corso e via del Babuino,

piazza di Spagna,

via Due Macelli,

via del Traforo,

via Milano,

via IV Novembre,

via Cesare Battisti,

via Cavour (tratto largo Corrado Ricci-via degli Annibaldi),

via Nicola Salvi,

via di Monte Oppio,

via delle Terme di Traiano,

piazza del Colosseo,

via Celio Vibenna,

via di San Gregorio,

Porta Capena,

via del Circo Massimo,

piazzale Ugo La Malfa,

via della Greca.

Il percorso delle altre due attività, gara non competitiva e passeggiata, invece, riguarda soltanto una parte delle strade elencate.

I divieti di sosta venerdì 5 e domenica 7 maggio

Le prime modifiche alla viabilità sono state disposte già a partire da venerdì 5 maggio con divieti di sosta su piazza Bocca della Verità, mentre da sabato 6 maggio, partono le prime limitazioni alla sosta anche su via dei Cerchi.

Domenica i divieti di sosta aumentano, ecco dove non sarà possibile parcheggiare e sostare con il proprio veicolo.

via della Greca;

via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole;

via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello;

via degli Astalli, via delle Terme di Traiano;

via Celio Vibenna, via di San Gregorio e piazza di Porta Capena;

la corsia laterale di viale delle Terme di Caracalla, tra Porta Capena e largo Cavalieri di Colombo.

Strade chiuse e bus deviati

Oltre ai divieti di sosta, a partire dalle 14 di sabato, vengono chiuse alla circolazione le strade comprese nel percorso: le prime, a chiudere sabato 6 maggio alle ore 14, sono via dei Cerchi tra via dell'Ara Massima di Ercole e piazza Bocca della Verità.

Le altre chiusure, invece, sono disposte dalle ore 4 di domenica 7 maggio e riguardano piazza Bocca della Verità e via Petroselli. Nell'ora successiva, saranno chiuse anche via del Circo Massimo, via della Greca, piazza Bocca della Verità, via San Gregorio e via Celio Vibenna e, una trentina di minuti più tardi, anche l'intero percorso della manifestazione.

Non appena si chiude l'evento, a partire dalle ore 14 fino alle 15.30, le strade saranno riaperte progressivamente.

Per quanto riguarda gli autobus, invece, si prevedono deviazioni o limitazioni a 36 linee che attraversano la zona del Circo Massimo: