Quanto costa oggi la benzina a Roma: i prezzi sono diminuiti? Di quanto è diminuito il prezzo della benzina a Roma e per quanti giorni resterà basso grazie al taglio delle accise deciso dal governo con il decreto Energia.

A cura di Enrico Tata

A Roma il prezzo della benzina è diminuito? La risposta è certamente sì. Oggi, mercoledì 23 marzo, nella Capitale è possibile fare un pieno in molti distributori della città pagando 1,7 euro per ogni litro di benzina. Insomma, tradotto in numeri: adesso un pieno costa meno di 70 euro e fino a pochissimi gironi fa, con i prezzi al di sopra dei 2 euro al litro, costava più di 80 euro. Cioè circa 10 euro in più. Un risparmio non da poco per le tasche dei romani e degli italiani in generale. Il prezzo più basso che è possibile trovare oggi in diversi distributori della città è di 1,714, ma in generale sono molti quelli che vendono la benzina al di sotto di 1,8 euro al litro (parliamo in ogni caso del self service. Per il servito ci vuole qualche centesimo in più). Per quanto riguarda il diesel è possibile trovare oggi alcuni distributori di Roma che lo vendono a meno di 1,7 euro al litro.

Prezzo benzina, l'intervento del governo con il taglio delle accise sui carburanti

Per contrastare il caro benzina è intervenuto direttamente il governo con il decreto Energia. Il calo dei prezzi, infatti, è avvenuto grazie al taglio delle accise su benzina e gasolio deciso dall'esecutivo guidato dall'esecutivo guidato da Mario Draghi. La riduzione del prezzo dei carburanti sarà infatti di 30,5 centesimi di euro per ogni litro per 30 giorni a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, cioè dal 22 marzo. Sarà valido, quindi, fino al 22 aprile. È il frutto del taglio delle accise di 25 centesimi al litro a cui si deve aggiungere circa 5 centesimi per l'Iva che non viene pagata sulle accise tagliate.

In calo anche il gpl grazie al taglio delle accise

Per quanto riguarda il gpl, invece, il risparmio per i cittadini sarà minore. Le accise diminuiranno infatti di 8,5 centesimi al litro. Aggiungendo anche in questo caso l'Iva risparmiata, si arriva alla cifra di meno 10,37 centesimi al litro. Per un pieno (calcolato su circa 35 litri di gpl) il risparmio sarà di circa 3,5 euro in totale. Il 21 marzo il prezzo medio della benzina era arrivato a 2,137 euro al litro e 2,124 euro al litro per il diesel. Il prezzo medio del gpl era di 0,876. Oggi a Roma il gpl si può trovare a 0,840 euro al litro.