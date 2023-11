Quante tasse si pagano in più a Roma rispetto a Milano: nel 2024 stangata per i cittadini del Lazio I cittadini di Roma si troveranno a pagare, nel 2024, fino a 450 euro in più di tasse, tra addizionale regionale e addizionale comunale Irpef, rispetto ai cittadini di Milano. Gli stipendi e le buste paga, di conseguenza, saranno più basse.

A cura di Enrico Tata

Nel 2024 un lavoratore o un pensionato di Roma arriverà a pagare fino a 450 euro in più rispetto a chi vive a Milano. Lo dimostra uno studio realizzato dalla Cgil di Roma e del Lazio in seguito alla decisione della Regione Lazio di non rifinanziare il cosiddetto ‘fondo tagliatasse'. Un meccanismo introdotto dalla giunta Zingaretti che consentiva uno sconto sull'addizionale irpef regionale, che è la più alta d'Italia.

Quanto pagheranno in più di tasse i cittadini del Lazio nel 2024

La giunta Rocca ha promesso di intervenire in merito nei primi mesi del 2024, ma per il momento il dato certo è uno soltanto: per i cittadini del Lazio le tasse aumenteranno. Di più, il taglio dell'Irpef annunciato da Giorgia Meloni per la legge di Bilancio 2024 sarà annullato dagli aumenti previsti dell'addizionale Irpef regionale (determinati, come detto, dalla mancata conferma del ‘tagliatasse').

Il risultato è che gli stipendi dei lavoratori del Lazio saranno più bassi e circa 2 milioni di lavoratori e pensionati arriveranno a pagare fino a 400 euro in più all'anno di tasse. Per una famiglia, com'è facilmente compensibile, si può arrivare facilmente a dover sborsare circa 800 euro in più di addizionale regionale Irpef nel 2024.

Come si vede nel grafico in alto, l'addizionale regionale Irpef (qua mostrata sui contribuenti con redditi a 35mila euro) del Lazio è la più alta d'Italia: 925 euro contro gli 899 euro della Campania e i 793 euro del Piemonte.

Quanto si paga in più di tasse a Roma rispetto a Milano

Ma quanto pagherà in più, nel 2024, un cittadino romano rispetto a uno residente a Milano. Ebbene, secondo la Cgil, addirittura fino a 400 euro in più. Un romano con reddito basso, 20mila euro, dovrà pagare 426 euro di addizionale regionale e 180 euro di addizionale comunale. Totale, 606 euro, contro i 263 di Milano. In altre parole, 343 euro in più. Con il ‘tagliatasse' il risparmio sarebbe stato di oltre 100 euro.

Grafico Cgil Roma e Lazio: il confronto tra Roma e Milano sulle tasse

Per quanto riguarda i cittadini con reddito di 35mila euro, a Roma si pagheranno nel 2024 ben 925 euro di addizionale regionale e 315 euro di addizionale comunale. Totale, 1240 euro, contro i 790 euro di Milano. Tradotto: i cittadini di Roma dovranno pagare 450 euro in più rispetto a quelli residenti a Milano.

Studio Cgil

In questo caso, come mostrano i grafici della Cgil, il ‘tagliatasse' consentiva un risparmio sull'addizionale regionale di 320 euro. Basti pensare che i cittadini del Lazio con reddito compreso tra 29mila e 35mila euro sono circa 313mila. In totale i benefici del ‘fondo tagliatasse', che era destinato ai redditi inferiori ai 40mila euro, coinvolgevano circa 2 milioni di cittadini del Lazio.

Come è evidente dai grafici della Cgil, il confronto tra la situazione di Roma e quello delle altre città italiane è impietoso: anche a Venezia e a Cagliari, per esempio, le tasse che devono pagare i cittadini, tra addizionale comunale e addizionale regionali, sono di entità sensibilmente minore rispetto ai residenti nella Capitale.