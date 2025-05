video suggerito

Quando arriva l'Amerigo Vespucci a Gaeta: date e orari delle visite a bordo della nave Nel corso del suo tour per i porti del Mediterraneo la nave scuola Amerigo Vespucci attraccherà anche a Gaeta dal 24 al 27 maggio. Si può salire gratuitamente sul veliero, ma le prenotazioni sono già tutte sold out.

A cura di Enza Savarese

L'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare arriva anche sulle sponde romane durante il suo tour per il Mediterraneo. Lo storico veliero è atteso nel porto di Gaeta il 24 maggio e ormeggerà nel comune latino fino a martedì 27 maggio. Nel corso dei quattro giorni sarà possibile visitare gratuitamente la nave scuola per chi si è registrato online. I posti per poter accedere momento sono tutti sold out.

Amerigo Vespucci a Gaeta, orari e giorni delle visite a bordo

Quella nel porto di Gaeta è solo l'ultima tappa del tour nel Mediterraneo che l'Amerigo Vespucci ha iniziato il primo febbraio 2025 e che concluderà nel porto di Genova il prossimo 10 giugno. Sono quindici i porti italiani che la nave scuola percorrerà nel corso del suo tour tra questi due sono nella regione Lazio. La prima tappa sarà a Gaeta per poi proseguire nel porto di Civitavecchia. Dal 24 al 27 maggio la nave scuola della Marina Militare attraccherà alla banchina Salvo D'Acquisto per poter essere ammirate sia fuori che nei suoi locali interni.

Le visite al pubblico sono concentrate in due giorni il 25 e 26 maggio. Sabato 24 e martedì 27 maggio invece non sarà possibile visitare il veliero che sarà occupato nelle manovre di attracco e disormeggio dal porto. Per domenica 25 maggio gli orari di apertura vanno dalle 14 alle 21 di sera, mentre lunedì 26 maggio le ore di visita vanno dalle 15 alle 18:30 del pomeriggio.

La visita della nave è gratis: prenotazioni biglietti sold out

L'accesso alla nave è gratuito ma richiede una prenotazione preventiva obbligatoria. Per i due giorni di visita a Gaeta i posti disponibili sono già sold out. Per le date successive il sito ufficiale dell'Amerigo Vespucci aggiorna con il prosieguo del tour l'apertura delle prenotazioni anche per le successive tappe in programma. La registrazione online permette di riservare fino ad un massimo di quattro posti, ciascuno con un biglietto singolo nominale. Sul sito è possibile scegliere il giorno e l'orario della visita. Dopo la registrazione online una mail di conferma verrà inviata con il QR code che consentirà l'accesso all'interno del veliero. Dopo la registrazione non è possibile né modificare l'orario né tantomeno il nominativo inserito in precedenza.