video suggerito

Quali sono i migliori ristoranti di Roma 2025 secondo la guida Gambero Rosso Ecco i ristoranti di Roma e del Lazio premiati con le Tre Forchette nella guida 2025 del Gambero Rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Il Pagliaccio

Sono cinquantadue in tutto, cinque i più dello scorso anno, i ristoranti premiati con le Tre Forchette nella Guida 2025 del Gambero Rosso. In testa alla classifica, a pari merito, ci sono il ristorante Reale di Niko Romito a Castel di Sangro, Abruzzo, e il ristorante Piazza Duomo di Enrico Crippa ad Alba, Piemonte. Entrambi i locali hanno totalizzato 97 punti. I ristoranti del Lazio premiati sono sette, di cui sei a Roma e provincia e uno in provincia di Rieti.

Secondo chef Romito "il profilo del cuoco del futuro si delinea quando si fa ricerca innovativa e ci sono i contenuti, e c'è anche un linguaggio diverso dal passato con utilizzo di ingredienti naturali, semplici, che vengono poi trattati, trasformati e portati a dimensioni nuove. Tanti giovani cuochi stanno lavorando in questa direzione: una creatività utile, con valori italiani ma anche con concetti di pulizia di estrema semplicità, di eliminazione del superfluo per andare proprio al cuore del sapore e del gusto".

I ristoranti di Roma e del Lazio premiati dalla Guida del Gambero Rosso

Al terzo posto della classifica ci sono due ristoranti di Roma, Il Pagliaccio di Anthony Genovese, e la Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri di Heinz Beck. Entrambi hanno conquistato 94 punti. A 93 punti c'è Pascucci al Porticciolo, di Fiumicino. A 92 punti c'è il ristorante La Trota di Rivodutri, provincia di Rieti.

Leggi anche Le migliori trattorie di Roma 2025 secondo la classifica 50 Top Italy

A 91 punti ci sono tre ristoranti di Roma: Enoteca La Torre a Villa Laetitia, Idylio by Apreda del The – Pantheon Iconic Rome Hotel, Imàgo dell'Hotel Hassler.

Tra i premi speciali ci sono l'Osteria Nuova di Anzio per la ‘Miglior carta dei distillati' e per il ‘Miglior servizio in sala' il ristorante Pascucci al Porticciolo di Fiumicino. Tra i ristoranti con la migliore qualità prezzo c'è Dogma di Roma. Per il premio Tradizione Futura tra i vincitori c'è Carlotta Delicato del ristorante Delicato a Contigliano, provincia di Rieti.